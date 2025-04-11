Торговая война. Азиатские биржевые индексы после взлета снова пошли вниз

Азиатские биржевые индексы после взлета снова пошли вниз. Вчера был зафиксирован частичный отыгрыш потерь после повышения Дональдом Трампом импортных пошлин, теперь ценные бумаги опять начали дешеветь.

Азиатские биржевые индексы в целом повторяют траекторию американских, которые снизились вчера, 10 апреля.

Японский индекс Nikkei 225 стал на 5 процентов ниже, чем был при закрытии торгов в четверг.

Южнокорейский KOSPI и австралийский S&P/ASX 200 снизились примерно на 2 процента.

Тайваньский TAIEX после открытия торгов сегодня потерял 1,2 процента.

Американский S&P 500 по итогам торгов в четверг потерял 3,5 процента, Dow Jones — 2,5 процента, Nasdaq — 4,3 процента.

Напомним, ранее глава Белого дома заявил, что повышает импортные тарифы на китайские товары до 125 процентов. Пекин ввел 84-процентные пошлины на импорт из США, которые вступили в силу вчера.

Затем Дональд Трамп принял решение отложить введение пошлин на импорт из примерно 60 стран на 90 дней. Пока будет действовать пошлина 10 процентов плюс ранее введенные 25-процентные тарифы на импортные автомобили, сталь и алюминий.