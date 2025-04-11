11:55
USD 87.45
EUR 96.52
RUB 1.02
Экономика

Торговая война. Азиатские биржевые индексы после взлета снова пошли вниз

Азиатские биржевые индексы после взлета снова пошли вниз. Вчера был зафиксирован частичный отыгрыш потерь после повышения Дональдом Трампом импортных пошлин, теперь ценные бумаги опять начали дешеветь.

Азиатские биржевые индексы в целом повторяют траекторию американских, которые снизились вчера, 10 апреля.

Японский индекс Nikkei 225 стал на 5 процентов ниже, чем был при закрытии торгов в четверг.

Южнокорейский KOSPI и австралийский S&P/ASX 200 снизились примерно на 2 процента.

Тайваньский TAIEX после открытия торгов сегодня потерял 1,2 процента.

Американский S&P 500 по итогам торгов в четверг потерял 3,5 процента, Dow Jones — 2,5 процента, Nasdaq — 4,3 процента.

Напомним, ранее глава Белого дома заявил, что повышает импортные тарифы на китайские товары до 125 процентов. Пекин ввел 84-процентные пошлины на импорт из США, которые вступили в силу вчера.

Затем Дональд Трамп принял решение отложить введение пошлин на импорт из примерно 60 стран на 90 дней. Пока будет действовать пошлина 10 процентов плюс ранее введенные 25-процентные тарифы на импортные автомобили, сталь и алюминий.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/325643/
просмотров: 61
Версия для печати
Материалы по теме
До $3,5 тысячи вырастет цена iPhone в США после пошлин, подсчитали эксперты
Азиатские биржевые индексы тоже взлетели после решения Трампа отложить пошлины
Биржевые индексы взлетели после решения Трампа приостановить введение пошлин
В Дмитриевке шестилетний мальчик, играя с друзьями, упал в реку
Торговая война продолжается: Китай вводит ответные пошлины на товары США
В Ставрополье кыргызстанец погиб, упав со стройки: расследование завершено
Торговая война. США вводят для Китая ввозные пошлины 104 процента
Американцы штурмуют магазины Apple, чтобы успеть купить iPhone перед пошлинами
Торговая война. ЕС намерен ввести 25-процентные пошлины на часть импорта из США
Падение на биржах. У Dow Jones был самый большой скачок в истории
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане начинается тестирование прототипа цифрового сома В Кыргызстане начинается тестирование прототипа цифрового сома
Рубль упал, доллар вырос. Курс валют на&nbsp;10&nbsp;апреля Рубль упал, доллар вырос. Курс валют на 10 апреля
Минэнерго предлагает повысить тарифы на&nbsp;отопление с&nbsp;июня этого года Минэнерго предлагает повысить тарифы на отопление с июня этого года
Доллар подорожал, рубль сильно упал. Курсы валюты на&nbsp;8&nbsp;апреля Доллар подорожал, рубль сильно упал. Курсы валюты на 8 апреля
Бизнес
Больше, чем связь: все лучшее любимым Больше, чем связь: все лучшее любимым
Сеть магазинов O!Store отмечает день рождения и&nbsp;дарит суперподарки Сеть магазинов O!Store отмечает день рождения и дарит суперподарки
Все под рукой: &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; представил новое приложение для оплаты газа Все под рукой: «Газпром Кыргызстан» представил новое приложение для оплаты газа
Оформите ОСАГО через MegaPay&nbsp;&mdash; получайте кешбэк и&nbsp;будьте готовы заранее Оформите ОСАГО через MegaPay — получайте кешбэк и будьте готовы заранее
11 апреля, пятница
11:50
Торговая война. Азиатские биржевые индексы после взлета снова пошли вниз Торговая война. Азиатские биржевые индексы после взлета...
11:49
Мэрия демонтирует бар «111» над рекой Ала-Арчой
11:46
Где самая дешевая недвижимость в Кыргызстане: данные за март 2025 года
11:43
Матерям-героиням не выплачивают надбавку 5 тысяч сомов к пенсии — депутат
11:36
Внимание! В части Бишкека 15 апреля не будет воды