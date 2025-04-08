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Экономика

Рост цен на картофель. Фермерам не рекомендуют увеличивать площадь посадки

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности рекомендует фермерам не увеличивать площадь посадки картофеля.

В сообщении, распространенном пресс-службой ведомства, говорится, что в 2024 году картофель в Кыргызстане был посажен на площади 66,4 тысячи гектаров, а урожайность составила 178,7 центнера с гектара. Валовой сбор достиг 1 миллиона 190 тысяч 200 тонн.

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 «В результате в этом году цена на картофель составила 45–60 сомов, и фермеры получили высокий доход. Рост цен на картофель объясняется высоким спросом на него в странах ЕАЭС и соседних государствах. Учитывая это, в текущем году посевные площади под картофель в этих странах, скорее всего, увеличатся. Поэтому при выращивании картофеля необходимо учитывать рыночную ситуацию в соседних странах, поскольку рынок постоянно меняется», — отметили в Минсельхозе.

По этой причине ведомство рекомендует фермерам Кыргызстана не превышать прошлогоднюю площадь посадки картофеля, а сосредоточиться на повышении урожайности за счет внедрения передовых инновационных технологий.

В министерстве предупредили, что увеличение площади посадки с расчетом на высокие цены может привести к снижению рыночной цены на картофель и уменьшению их доходов.

Прошедшей зимой в Кыргызстане наблюдался резкий рост цен на картофель, в результате чего Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности планировало ввести запрет на экспорт картофеля. Однако позже ведомство отказалось от этой инициативы. Также в Минсельхозе сообщали, что оптовая стоимость картофеля снизилась, а в стране достаточно запасов этого овоща. 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/325209/
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