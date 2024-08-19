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Бизнес

Открыт набор на бесплатную стажировку Intern Labs QA 2.0 — Automation от О!

Мобильный оператор О! приглашает талантливых девушек и ребят на полностью бесплатную стажировку Intern Labs QA 2.0 — Automation с возможностью трудоустройства в суперпрестижную компанию Кыргызстана — «НУР Телеком».

Quality Assurance Automation — это инженер по автоматизации тестирования, который обеспечивает качество продукта и контроль всех этапов его разработки.

Если у вас есть базовые знания в этой сфере, вы мечтали их углубить, получить много полезных связей и работу мечты, то этот крутой шанс для вас!

Как будет проходить обучение?

Курс ведут лучшие разработчики КР — гуру практики и мастера теории. Обучение проходит 2 дня в неделю по 2 часа в формате онлайн и офлайн в центре Бишкека на базе комфортного офиса. Продолжительность всего курса — 6 месяцев. Вас ждут три месяца базового обучения теории в сопровождении с практикой, а последние 3 месяца вы примете участие в реальных проектах. Обучение будет проходить на русском языке.

Что в итоге?

  • Вы освоите инструменты автоматизации, начнете писать автотесты для веб-приложений и API, основы языка программирования Java.Научитесь применять шаблоны проектирования при разработке среды тестирования и получите возможность протестировать службы REST API, используя лучшие практики. Вы овладеете лучшими навыкам, востребованными в отрасли, включая GIT, Selenium, JAVA, JMeter и многие другие инструменты, чтобы применять инженерные решения в процессах тестирования программного обеспечения и создавать качественные продукты.

  • Получите документ о прохождении курса.

  • Лучших из лучших пригласят на работу в наш классный коллектив! У вас в руках будет престижная высокооплачиваемая специальность, которая открывает широкие горизонты мира IT.

Требования к кандидатам

Помимо большого желания развиваться в области автоматизации тестирования, у кандидатов должны быть:

  • Базовые знания по Java;

  • Знания, как с Git и SQL;

  • Отличное знание русского и английского на уровне Intermediate.

Как принять участие

  • с 19 августа по 8 сентября 2024-го — стартует первый отборочный тур. Для начала нужно заполнить анкету по ссылке internlabs.o.kg, далее вы получите инструкции и ссылку на прохождение первого теста.

  • 9 сентября 2024-го — подведение итогов первого тура. Тем, кто успешно прошел первый тур, будет выслана ссылка на второй, заключительный тест;

  • с 9 сентября по 15 сентября 2024-го — финальный тур;

  • с 16, 17 сентября 2024-го — подведение итого финального тура. Все, кто успешно прошел второй тест, получат уведомление о зачислении на выбранный курс.

Желаем всем удачи и с нетерпением ждем встречи с вами!

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и № 16-0063-КР от 06.12.2016
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/302415/
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