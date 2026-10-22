Пьяные компании на детской площадке в «Тунгуче» беспокоят местных жителей

Жители дома № 8 в микрорайоне «Тунгуч» в Бишкеке пожаловались на людей, которые ежедневно распивают алкоголь на детской площадке рядом с детским садом. О проблеме горожане сообщили 24.kg.

По словам местных жителей, ситуация продолжается уже достаточно долго. Они обеспокоены тем, что площадка, предназначенная для детей, фактически стала местом сбора людей в состоянии алкогольного опьянения.

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«Мы не первый день сталкиваемся с этой проблемой. Люди постоянно собираются на детской площадке, распивают алкоголь, а дети должны играть рядом с ними. Мы обращались к ответственным лицам, но никаких заметных изменений не происходит. Почему дети должны находиться в таких условиях?» — возмущаются горожане.

Кроме того, они жалуются на бездействия домкома и представителей муниципальной территориальной управы. По их словам, несмотря на продолжительность проблемы, ситуация остается прежней.

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