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Агент 024

Детям негде играть. Площадка в «Аламедине-1» стала опасной

В начале марта в микрорайоне «Аламедин-1» городские службы перекопали детскую площадку и до сих пор не восстановили. Об этом ИА «24.kg» сообщил читатель.

«Оставили все в ужасном виде. Теперь наши дети бегают среди бетонных обломков с торчащими штырями и ямами», — написал он. Бишкекчанин просит соответствующие службы привести площадку в первоначальный вид.

Ранее о демонтированной детской площадке написали жители микрорайона «Восток-5».

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