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Агент 024

Новая дорога на улице Щербакова разрушается

Новое дорожное покрытие на улице Щербакова уже разрушается. Об этом сообщил пользователь KremFun на форуме diesel.elcat.kg.

«Не прошло и нескольких месяцев после укладки, стали появляться трещины, на пешеходной дорожке стали коситься бордюры, проваливается асфальт, под новым асфальтом стали пробиваться ростки деревьев», — написал форумчанин.

Об обновленной улице Щербакова ИА «24.kg» писало еще в прошлом году: из-под асфальта вытекала вода.

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