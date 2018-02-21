Новая дорога на улице Щербакова разрушается

Новое дорожное покрытие на улице Щербакова уже разрушается. Об этом сообщил пользователь KremFun на форуме diesel.elcat.kg.

«Не прошло и нескольких месяцев после укладки, стали появляться трещины, на пешеходной дорожке стали коситься бордюры, проваливается асфальт, под новым асфальтом стали пробиваться ростки деревьев», — написал форумчанин.

Об обновленной улице Щербакова ИА «24.kg» писало еще в прошлом году: из-под асфальта вытекала вода.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312–024.