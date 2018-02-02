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Агент 024

В городе Канте прорвало водопровод. Починить не могут уже 10 дней

В городе Канте на пересечении улиц Пушкина и Зои Космодемьянской прорвало водопровод, вода затопила ближайшие дома. Видео о происшествии прислали читатели ИА «24.kg».

«Трубы прорвало уже как 10 дней. Приезжали из местного водоканала, сказали, что сделают в течение трех дней, но никто не приезжает. Вода топит дома с двух сторон. В домах, в подвалах вода. А если все обрушится, кто будет отвечать?» — возмущаются местные жители.

Они также отметили, что сотрудники водоканала приехали на место, посмотрели на случившееся и просто уехали.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312–024.
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