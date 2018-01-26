В морозы кыргызстанцы остались без света

Кыргызстанцы жалуются на частые отключения электричества. Об этом они написали в социальной сети Facebook.

Адиль Казыбеков написал, что электричество в районе улиц Бакаева и Айни отключают в неделю как минимум три раза по ночам. «У нас грудной ребенок, на улице −20. У них всегда ответ — авария. Через день аварии. Есть ли инстанции, которые проверяют качество ремонта?» — интересуется он.

Асылкерим Дуйшенкул уулу из села Пригородного также жалуется на отключения света. В ОАО «Северэлектро» ответили, что ремонт идет вдоль Васильевского шоссе.

Читатели ИА «24.kg» сообщают о проблемах с электроэнергией в Караколе. «Почему в Караколе, в частности в микрорайоне «Кашка-Суу», каждый день отключают свет? Похоже, мы возвращаемся в бакиевские времена», — написал читатель.

В 5-микрорайоне Бишкека дом №37 и вовсе отключили от отопления.

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