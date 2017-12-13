Японка встала на коньки и рассмешила весь Интернет

Шестнадцатилетняя японка Мадока Такаяма после четырехлетнего перерыва решила покататься на коньках. Ее подруга сняла выход девушки на лед на видео и выложила ролик в Twitter, где его за несколько дней посмотрели более 10,3 миллиона пользователей.

Главная героиня видео и ее подруга Киока Танака учатся в колледже в японском городе Ямагути.

«Мадока говорила, что давно не каталась на коньках, поэтому мне захотелось пригласить ее на каток, чтобы она вспомнила, как это делается. Она согласилась и сказала, что ничего не боится», — рассказала Киока Танака.

Как только Мадока была готова кататься, ее подруга достала телефон и начала съемку. Девушка не смогла удержать равновесие и упала, но не расплакалась, а начала громко смеяться.

«Мне не было больно. Ни царапины! С каждым падением мне становилось только веселее», — заявила Мадока Такаяма.