23:25
-6
USD 69.75
EUR 82.23
RUB 1.19
Агент 024

Японка встала на коньки и рассмешила весь Интернет

Шестнадцатилетняя японка Мадока Такаяма после четырехлетнего перерыва решила покататься на коньках. Ее подруга сняла выход девушки на лед на видео и выложила ролик в Twitter, где его за несколько дней посмотрели более 10,3 миллиона пользователей.

Главная героиня видео и ее подруга Киока Танака учатся в колледже в японском городе Ямагути.

«Мадока говорила, что давно не каталась на коньках, поэтому мне захотелось пригласить ее на каток, чтобы она вспомнила, как это делается. Она согласилась и сказала, что ничего не боится», — рассказала Киока Танака.

Как только Мадока была готова кататься, ее подруга достала телефон и начала съемку. Девушка не смогла удержать равновесие и упала, но не расплакалась, а начала громко смеяться.

«Мне не было больно. Ни царапины! С каждым падением мне становилось только веселее», — заявила Мадока Такаяма.
Ссылка:
просмотров: 636
Версия для печати
Материалы по теме
Неловкая ситуация с российским спортсменом насмешила Интернет
«Агент 024»: Вишневый BMW без переднего номера ездит по «встречке» в Бишкеке
«Смело!», или Как якутские дети возвращаются из школы в пургу
Мать нашла применение рисунку сына на обоях, и в Интернете ее назвали гением
Мужчина просто хотел порадовать дочурку, а теперь вдохновляет весь Instagram
Трогательное видео беременной и тигрицы взорвало Интернет
Водитель автомашины грубо нарушил правила на улице Московской в Бишкеке
Смеющийся голландский фермер сорвал съемки телеинтервью
Самая ленивая драка двух котов стала хитом в Twitter
Художница 6 дней рисовала смайлики, чтобы показать, сколько чернил в ручке
Популярные новости
&laquo;Агент 024&raquo;: Вишневый BMW без переднего номера ездит по&nbsp;&laquo;встречке&raquo; в&nbsp;Бишкеке «Агент 024»: Вишневый BMW без переднего номера ездит по «встречке» в Бишкеке
Зарплаты в&nbsp;Госрегистре Джалал-Абада ушли на&nbsp;взятки. ГРС займется проверкой Зарплаты в Госрегистре Джалал-Абада ушли на взятки. ГРС займется проверкой
В&nbsp;Интернете высмеяли новогоднюю елку в&nbsp;центре Киева В Интернете высмеяли новогоднюю елку в центре Киева
Неловкая ситуация с&nbsp;российским спортсменом насмешила Интернет Неловкая ситуация с российским спортсменом насмешила Интернет
Бизнес
Новая сберегательная касса БТА Банка открылась в&nbsp;ТК&nbsp;&laquo;АЮ&nbsp;GRAND COMFORT&raquo; Новая сберегательная касса БТА Банка открылась в ТК «АЮ GRAND COMFORT»
БТА Банк стал лучшим банком по&nbsp;запуску продуктов и&nbsp;услуг за&nbsp;2017 год БТА Банк стал лучшим банком по запуску продуктов и услуг за 2017 год
MegaPay&nbsp;&mdash; твой электронный кошелек в&nbsp;кармане MegaPay — твой электронный кошелек в кармане
MegaCom продолжает техническое развитие сети MegaCom продолжает техническое развитие сети