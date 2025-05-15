Лифтеров в Бишкеке массово увольняют

Диспетчеров муниципального предприятия «Бишкекгорлифт» массово увольняют. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, руководство сообщило об увольнении лифтеров, которых заменят электромеханики.

«Жители многоэтажек останутся без оперативной помощи в случае эвакуации из лифта», — сообщил читатель.

Через некоторое время пресс-служба мэрии опубликовала вакансию о приеме на работу механиков по техническому обслуживанию лифтов.

24.kg обратилось за комментарием в муниципалитет. В МП «Бишкекгорлифт» сообщили, что решение приняли в целях оптимизации работы предприятия и в результате изучения опыта стран СНГ.

«Лифтеры-операторы не входили в штатную структуру предприятия, а услуги предоставлялись по договорам как с индивидуальными предпринимателями. В рамках оптимизации планируется внедрение новой программы диспетчеризации, в связи с чем соответствующие функции возложат на электромехаников по техническому обслуживанию», — отметили в ведомстве.