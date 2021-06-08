В Аламединском ущелье волонтеры собрали 49 мешков мусора

Эковолонтеры провели уборку на территории Аламединского ущелья и собрали 49 мешков мусора. Об этом 24.kg сообщили активисты.

Особенность таких субботников в том, что во время уборки практикуется раздельный сбор мусора для тех видов отходов, которые можно переработать: пластик, бумага, стекло. Их сдают в ближайшие пункты приема на переработку.

12 мешков с пластиком и стеклом (27 килограммов) эковолонтеры сдали в пункт приема, сортировки и переработки отходов «Жанар».

«К сожалению, большая часть собранного в горах мусора (порядка 70-80 процентов) уже не подлежит переработке. Поэтому более 37 мешков отходов, которые вывезли из ущелья, оставили на одной из санкционированных свалок Бишкека», — говорится в сообщении.

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