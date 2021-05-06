Жители Бишкека озабочены проблемами загрязнения воздуха

Читатели присылают фото и видео объектов, которые загрязняют воздух.

«Меня беспокоят такие явления. Так будем чистить наш город, воздух никогда не будет чистым», — написал очевидец.

Фото читателя 24.kg. Загрязнение воздуха

На пересечении улиц Толстого и Асаналиева черный дым идет из трубы чайханы. «Примите меры! Вся улица в дыму», — написал автор видео.

«На пересечении улиц Ауэзова и Кырман жгут резину. Нечем дышать», — прокомментировал свое видео читатель. Он просит принять меры к нарушителям.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.