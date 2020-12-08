Нарушивший ПДД водитель троллейбуса оштрафован

Нарушивший в Бишкеке правила дорожного движения водитель троллейбуса маршрута № 10 оштрафован. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии.

По информации МП «Бишкекское троллейбусное управление», с водителем проведена разъяснительная беседа по соблюдению ПДД. Он направлен в УПСМ ГУВД столицы для оплаты административного штрафа.

Напомним, накануне читатель прислал видео с троллейбусом, который заблокировал проезд, встав не на той полосе движения.

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