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Агент 024

Нарушивший ПДД водитель троллейбуса оштрафован

Нарушивший в Бишкеке правила дорожного движения водитель троллейбуса маршрута № 10 оштрафован. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии.

По информации МП «Бишкекское троллейбусное управление», с водителем проведена разъяснительная беседа по соблюдению ПДД. Он направлен в УПСМ ГУВД столицы для оплаты административного штрафа.

Напомним, накануне читатель прислал видео с троллейбусом, который заблокировал проезд, встав не на той полосе движения.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/175892/
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