Люди не могут проехать через блокпосты по биометрическим ID-картам

Сегодня, в режиме ЧС, на блокпостах между районами и селами с граждан с биометрическими ID-картами требуют справку о прописке. Об этом 24.kg сообщили читатели.

По их данным, на блокпостах нет считывающих устройств и, чтобы доказать, что человек едет в свой населенный пункт, нужно идти в паспортный стол, отстоять очередь и получить справку о прописке.

«Опять бумаги. Когда вводили биометрические паспорта, нам обещали чудо. Говорили, что граждане КР будут избавлены от хлопот, связанных от предоставления некоторых справок. А в итоге эти ID-паспорта, наоборот, прибавили нам проблем», — возмущены читатели.

Напомним, что с 22 марта в Кыргызстане ввели режим чрезвычайной ситуации.

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