Стройкомпания в столичном жилмассиве «Кара-Жигач» разрушила дорогу

В столичном жилмассиве «Кара-Жигач» строительная компания разрушила дорогу, прокладывая коммуникации. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, на улице Субан Ата компания строит многоэтажный дом. Месяца два-три назад рабочие перекопали дорогу, чтобы проложить коммуникации, но не восстановили ее.

«Ранее здесь ходила маршрутка № 179, теперь она объезжает улицу. Ходить невозможно, машины еле проезжают. Выше по улице был асфальт, его тоже перекопали, но так и оставили. С вывозом мусора такие же проблемы. Всего два бака, мусор не помещается, крысы бегают», — сообщил он.

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