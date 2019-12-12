10:00
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Агент 024

Стройкомпания в столичном жилмассиве «Кара-Жигач» разрушила дорогу

В столичном жилмассиве «Кара-Жигач» строительная компания разрушила дорогу, прокладывая коммуникации. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, на улице Субан Ата компания строит многоэтажный дом. Месяца два-три назад рабочие перекопали дорогу, чтобы проложить коммуникации, но не восстановили ее.

«Ранее здесь ходила маршрутка № 179, теперь она объезжает улицу. Ходить невозможно, машины еле проезжают. Выше по улице был асфальт, его тоже перекопали, но так и оставили. С вывозом мусора такие же проблемы. Всего два бака, мусор не помещается, крысы бегают», — сообщил он.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка:
просмотров: 244
Версия для печати
Материалы по теме
В Кок-Жаре заасфальтировали улицу поверх прорвавшейся трубы водопровода
Идите на вокзал. Пассажиры продолжат брать штурмом пригородные маршрутки
С начала года реабилитировано и отремонтировано 374,7 километра дорог
Круговое движение будет на перекрестке улиц 7 Апреля и Анкара в Бишкеке
Поставить ограничители для проезда на мини-Арбате просят жители «Востока-5»
В США придумали пластиковый асфальт и отремонтируют дорогу по новой технологии
Цифра дня. 328,8 километра дорог заасфальтировали в Кыргызстане с начала года
Цифра дня. 24,4 километра дорог построили в регионах Кыргызстана с начала года
Критика не действует. Чиновники продолжают разрезать ленточки
В Кок-Жаре хотели отремонтировать дорогу, но повредили столбы
Популярные новости
Мгновения жизни. Поселок Мин-Куш и&nbsp;цветы Ала-Арчи Мгновения жизни. Поселок Мин-Куш и цветы Ала-Арчи
В&nbsp;Бишкеке на&nbsp;мосту на&nbsp;улице Медерова в&nbsp;час пик невозможно проехать В Бишкеке на мосту на улице Медерова в час пик невозможно проехать
Чудаки парковки. Бишкекчане просят убрать такси с&nbsp;остановок Чудаки парковки. Бишкекчане просят убрать такси с остановок
На&nbsp;улице Токтогула в&nbsp;Бишкеке появились остановки, но&nbsp;пандусы на&nbsp;них неудобные На улице Токтогула в Бишкеке появились остановки, но пандусы на них неудобные
Бизнес
Топ-10. В&nbsp;каких странах провести зимние каникулы Топ-10. В каких странах провести зимние каникулы
MegaCom содействует развитию концепции интернета вещей (IoT) MegaCom содействует развитию концепции интернета вещей (IoT)
Сетки для сбора бутылок от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo;: как перерабатывают пластик в&nbsp;Бишкеке Сетки для сбора бутылок от «Бакай Банка»: как перерабатывают пластик в Бишкеке
МПЦ признал БТА Банк самым активным банком по&nbsp;пилотному запуску продуктов МПЦ признал БТА Банк самым активным банком по пилотному запуску продуктов
12 декабря, четверг
09:55
История с подложными номерами. Глава ГРС требует расследования по утечке данных История с подложными номерами. Глава ГРС требует рассле...
09:52
Сексуальные домогательства к практикантке. Следователь после скандала уволился
09:38
Визит президента в ОАЭ. Сооронбай Жээнбеков возложил венок к мемориалу памяти
09:29
Стройкомпания в столичном жилмассиве «Кара-Жигач» разрушила дорогу
09:23
73-летний мужчина убил своего пасынка. Он осужден на 11 лет лишения свободы