В озерах в Карагачевой роще до сих пор нет воды

В озерах в Карагачевой роще нет воды. Выпасают скот. Об этом 24.kg сообщил читатель.

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В мэрии отметили, что озера готовятся к открытию, муниципалитет должен выполнить условия санитарного предписания столичного центра санитарно-эпидемиологического надзора по подготовке парка и озер к предстоящему купальному сезону.

Предписание в адрес Бишкекзеленхоза поступило в марте. При контрольной проверке выяснилось, что некоторые пункты не исполнены. Озера начнут наполнять после их исполнения. Затем из водоемов возьмут пробы воды. От результатов лабораторных анализов будет зависеть дата открытия купального сезона.

«Уже проведены все работы по подготовке к открытию купального сезона: покос береговой территории озер, ремонт и покраска скамеек, урн, теневых навесов, кабин. Для уничтожения водорослей заготовлено 2 тонны технической соли и 3,5 тонны хлорной извести», — отметили в мэрии.

В данное время муниципалитет изыскивает возможность финансирования услуг спасателей для предотвращения несчастных случаев на воде и на приобретение специальных средств для спасения людей.

В мэрии отметили, что ежегодно открытие купального сезона на данных водоемах приходится на начало июля.

Добавим, что в 2018 году мэрия Бишкека провела реконструкцию Карагачевой рощи.

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