Избран мэр города Кара-Суу

Избран мэр Кара-Суу. Об этом сообщил ЦИК Кыргызстана.

Утверждены протоколы об итогах голосования и результатах выборов глав некоторых исполнительных органов местного самоуправления, состоявшихся 11 октября.

Мэром Кара-Суу стал Кутугали Козубаев, главой Кызыл-Озгорушского айыл окмоту Токтогульского района Джалал-Абадской области — Абдыбек Бекишов, главой Тогуз-Тороуского айыл окмоту — Уланбек Кочорбаев.

ЦИК КР назначил выборы главы Саруйского айыл окмоту Джети-Огузского района Иссык-Кульской области.

Кроме того, глава Саруйского айыл окмоту освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. В связи с этим на 6 ноября назначены выборы нового главы.