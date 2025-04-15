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Власть

Если напишут заявления, примем меры. Генпрокурор о задержании мигрантов

На совместном заседании двух комитетов Жогорку Кенеша по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту и по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции генпрокурор Максат Асаналиев прокомментировал массовые задержания кыргызстанцев в Москве.

Он отметил, что если будут заявления от соотечественников о нарушении их прав, то Генпрокуратура примет меры.

«Осенью прошлого года по этому вопросу встречался с генпрокурором, министром юстиции и представителями Верховного суда России. Никаких непонятных вопросов нет. Какие бы обращения ни были, мы должны защитить своих граждан и не должны оставлять без реакции», — сказал Максат Асаналиев.

При этом он отметил, что внешнюю политику ведет МИД. Поэтому, считает глава надзорного органа, неправильно будет силовым структурам отправлять письма коллегам по таким делам.

Ранее в социальных сетях появилось видео, снятое в бане: силовики в балаклавах и неизвестные с красными повязками избивают мужчин, укладывают их лицом вниз и заставляют ползти в комнату, где уже лежат другие задержанные.

В МИД Кыргызстана вызвали посла России Сергея Вакунова и вручили ноту с просьбой предоставить информацию об основаниях проведенной правоохранительными органами операции, а также о применении силовых мер в отношении граждан и в случае необоснованности применения силы принять соответствующие меры в отношении представителей правоохранительных органов Москвы по этому инциденту.

В Минтруда КР отметили, что пострадавшим предложено написать заявления, однако они отказались. Всем оказывается правовая помощь.
Ссылка: https://24.kg/vlast/326099/
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