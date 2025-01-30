17:05
USD 87.45
EUR 91.16
RUB 0.89
Власть

Улан Жолдубаев назначен заместителем председателя СИН

Заместителем председателя Службы исполнения наказаний назначен майор внутренней службы Улан Жолдубаев. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Соответствующее распоряжение подписал председатель кабмина Адылбек Касымалиев.

Улан Жолдубаев родился 25 сентября 1987 года в селе Ак-Муз Ат-Башинского района Нарынской области. В 2009-м окончил факультет следственной криминалистики Кыргызской государственной юридической академии.

Ранее занимал должность заместителя начальника Главного оперативно-режимного управления СИН. Женат, воспитывает четырех детей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/318436/
просмотров: 193
Версия для печати
Материалы по теме
Руслан Казакбаев стал послом КР в Албании, Северной Македонии и Черногории
Избиения в СИЗО. Замглавы СИН не стал комментировать ситуацию
Сотрудникам СИН, передавшим заключенным запрещенные предметы, увеличат штраф
ОАО «Завод ЖБИ» сменило генерального директора
В ОАО «Кыргызиндустрия» сменился руководитель
В городе Ош сменился мэр. Указом президента назначен Женишбек Токторбаев
Уланбек Далиев освобожден от должности полпреда президента на Иссык-Куле
В ОАО «Кыргызалтын» назначен новый заместитель председателя правления
Ректором Юридической академии Генпрокуратуры стал Айбек Турганбаев
Бывший мэр Токмака Урмат Самаев назначен на новую должность в Джалал-Абаде
Популярные новости
Против расточительства при проведении тоев депутаты предлагают очередной закон Против расточительства при проведении тоев депутаты предлагают очередной закон
Четыре варианта окончания конфликта в&nbsp;Украине назвала газета The Times Четыре варианта окончания конфликта в Украине назвала газета The Times
Эфиопия потребовала от&nbsp;Великобритании возвращения древних сокровищ Эфиопия потребовала от Великобритании возвращения древних сокровищ
Садыр Жапаров и&nbsp;Шавкат Мирзиеев встретились на&nbsp;горнолыжной базе &laquo;Амирсой&raquo; Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев встретились на горнолыжной базе «Амирсой»
Бизнес
eSIM от&nbsp;MEGA: активируй новый номер и&nbsp;получай 30&nbsp;ГБ интернета в&nbsp;подарок eSIM от MEGA: активируй новый номер и получай 30 ГБ интернета в подарок
Переходи на&nbsp;О! и&nbsp;бери максимум&nbsp;&mdash; новый номер + 30&nbsp;ГБ в&nbsp;подарок! Переходи на О! и бери максимум — новый номер + 30 ГБ в подарок!
&laquo;Межбанковский процессинговый центр&raquo; отметил 20-летие и&nbsp;подвел итоги 2024 года «Межбанковский процессинговый центр» отметил 20-летие и подвел итоги 2024 года
Digital Kyrgyzstan, ключевое B2B-мероприятие, состоится 27&nbsp;февраля в&nbsp;Бишкеке Digital Kyrgyzstan, ключевое B2B-мероприятие, состоится 27 февраля в Бишкеке
30 января, четверг
17:03
Нет разногласий. В мэрии Бишкека ответили Куванычбеку Конгантиеву Нет разногласий. В мэрии Бишкека ответили Куванычбеку К...
16:56
Задержан мужчина, который из США переправлял оружие в Россию через Кыргызстан
16:53
Улан Жолдубаев назначен заместителем председателя СИН
16:51
Бишкек тестирует китайские катализаторы для борьбы с загрязнением воздуха
16:40
eSIM от MEGA: активируй новый номер и получай 30 ГБ интернета в подарок