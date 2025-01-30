Улан Жолдубаев назначен заместителем председателя СИН

Заместителем председателя Службы исполнения наказаний назначен майор внутренней службы Улан Жолдубаев. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Соответствующее распоряжение подписал председатель кабмина Адылбек Касымалиев.
Улан Жолдубаев родился 25 сентября 1987 года в селе Ак-Муз Ат-Башинского района Нарынской области. В 2009-м окончил факультет следственной криминалистики Кыргызской государственной юридической академии.
Ранее занимал должность заместителя начальника Главного оперативно-режимного управления СИН. Женат, воспитывает четырех детей.