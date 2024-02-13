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Власть

Садыр Жапаров встретился с директором Newpath Partners

Фото Султана Досалиева. Садыр Жапаров встретился с с управляющим директором компании Newpath Partners Томасом Кэхиллом

Президент Садыр Жапаров встретился с управляющим директором компании Newpath Partners Томасом Кэхиллом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Садыр Жапаров отметил, что энергетический сектор определен как долгосрочная приоритетная область для инвестиций. Кыргызстан имеет большой потенциал возобновляемых источников энергии, однако использует лишь 13 процентов гидроэнергетического потенциала. В республике есть прекрасная возможность инвестировать в энергетическую отрасль, которая является наиболее перспективной и экономически полезной.

В свою очередь Томас Кэхилл выразил готовность к предметному сотрудничеству с КР для реализации совместных проектов. Он заметил, что изучит инвестиционную привлекательность страны.

  • Newpath Partners — венчурная фирма, занимающаяся инвестициями в медико-биологическую науку. Ее основной целью является поддержка предпринимателей в сфере науки на самых ранних этапах научных исследований. В 2018 году Newpath Partners запустила свой первый проект по созданию портфолио компаний, включая Prime Medicine, Chroma Medicine, Kojin Therapeutics, Exo Therapeutics, Kisbee Therapeutics и Myeloid Therapeutics.
Ссылка: https://24.kg/vlast/286626/
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