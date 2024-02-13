Садыр Жапаров встретился с директором Newpath Partners

Президент Садыр Жапаров встретился с управляющим директором компании Newpath Partners Томасом Кэхиллом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Садыр Жапаров отметил, что энергетический сектор определен как долгосрочная приоритетная область для инвестиций. Кыргызстан имеет большой потенциал возобновляемых источников энергии, однако использует лишь 13 процентов гидроэнергетического потенциала. В республике есть прекрасная возможность инвестировать в энергетическую отрасль, которая является наиболее перспективной и экономически полезной.

В свою очередь Томас Кэхилл выразил готовность к предметному сотрудничеству с КР для реализации совместных проектов. Он заметил, что изучит инвестиционную привлекательность страны.