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Власть
Сюжет: Кемпир-Абадское водохранилище

Кемпир-Абад, граница. О чем говорил президент на церемонии вручения госнаград

Президент Садыр Жапаров на церемонии вручения госнаград отличившимся кыргызстанцам — представителям различных сфер, отмеченным за особые заслуги, заявил, что лауреаты — надежная опора всего народа и Кыргызстана.

В своем выступлении глава государства отметил, что 2022 год стал особенным для страны. «Подведя итоги избирательных кампаний, именно в 2022-м мы приступили к развитию важных секторов экономики. В результате проводимой с начала года финансово-налоговой политики пополнилась казна и открылась возможность повышения зарплаты. Золотой рудник «Кумтор» как подспорье экономического прогресса возвращен государству. Работы, которые нацелены на производство электроэнергии, взяты под особое внимание. Идет расширение железнодорожных веток. Начал решаться вопрос строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, которая позволит нам обрести выход к морю. Также мы все с вами видим такие моменты, как широкое распространение эпоса «Манас» в области культуры, реформы образования в стране, успехи наших спортсменов, достижения в области здравоохранения», — сказал Садыр Жапаров.

Она посетовал, что в стране, пережившей три революции за 30-летний период независимости, глубоко укоренялась коррупция и было мало возможностей для диверсификации экономики. Но Кыргызстан вернулся на путь последовательного развития. Власти позаботились не только об экономических и финансовых вопросах, но и о сохранении национальных ценностей.

Президент отметил, что в последние годы территориальной целостности страны придается особое значение и вопрос уточнения границ стал первоочередным вопросом повестки дня. «Есть настоящие специалисты, неустанно трудившиеся над решением таких кропотливых и исторически ответственных задач, но имена которых мало известны широкой публике», — уточнил Садыр Жапаров.

Даст Бог, наши границы в скором времени станут определенными. Остался только вопрос уточнения границы с Таджикистаном, который мы завершим в ближайшее время.

Садыр Жапаров

Отметим, что специальный представитель кабинета министров по приграничным вопросам администрации президента Назирбек Борубаев получил орден «Данк».

Говоря о решении приграничных споров, Садыр Жапаров упомянул и арестованных по обвинению в организации массовых беспорядков с целью захвата власти членов комитета по защите Кемпир-Абадского водохранилища.

«В этом вопросе появились группы, которые пытались реализовать свои личные интересы, используя в качестве предлога Кемпир-Абад. Однако их конечная цель не была реализована, потому что люди полностью понимали, как решается проблема. Почти 70 лет Кемпир-Абадом управлял соседний Узбекистан, теперь мы будем делать это совместно. В соглашении предусмотрена норма, что в случае необходимости в наши села вблизи водохранилища можно будет подавать воду, но в настоящее время такой необходимости нет. Если в какой-то момент в будущем возникнет потребность в воде, то мы решим вопрос водоснабжения. Если бы мы не ввели и не решили такую норму, то в последующем мог бы возникнуть конфликт между двумя народами. В предыдущем договоре такой нормы не было. Тем самым мы обеспечили, чтобы будущие поколения обоих народов жили в согласии и мире», — сказал Садыр Жапаров.

Хочу обратиться к соотечественникам из Узгена, которые присутствуют здесь. Да, земля ваша, но вы должны помнить, что с 1965 года, если опираться на исторические и архивные документы, плотину построила узбекская сторона. Взамен наших земель, оставшихся под водой в том же 1965 году, Узбекистан нам отдал свои земли.

Садыр Жапаров

В заключении Садыр Жапаров поздравил всех присутствующих с присуждением высоких государственных наград и отметил их вклад в развитие страны.
Ссылка: https://24.kg/vlast/254696/
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