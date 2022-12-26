Латиница в рекламе. В Нацкомиссии по госязыку объяснили, когда она допустима

В рекламных материалах и вывесках разрешается использовать латиницу только международным брендам. Об этом на заседании комитета парламента по социальной политике заявила заместитель председателя Нацкомиссии по госязыку Жылдыз Орозбекова.

Комитет сегодня рассматривает проект закона о госязыке. По словам замглавы Нацкомиссии, изменения вносятся в связи с придачей законопроекту конституционного статуса.

«После принятия закона у нас появится возможность требовать соответствия рекламных материалов нормам закона. По закону тексты рекламы должны писаться сначала на кыргызском, затем — на русском. Латиница разрешается только в названиях брендов», — сказала Жылдыз Орозбекова.