08:42
USD 84.64
EUR 99.27
RUB 1.14
Власть

Кабмин озаботился криптобиржами. Хотят ввести государственное регулирование

Кабинет министров озаботился криптобиржами. Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком подготовила соответствующий проект положения.

В документе прописано, что является основанием для государственного вмешательства в рынок криптобирж. По мнению разработчиков, это поможет определить правовые рамки обращения криптоактивов через введение государственного регулирования.

«Это позволит снизить риски и оказать содействие в развитии инновационных технологий и формировании цифровой экономики, а также позволит заложить начало развития системного рынка и создаст предпосылки для участия для более широкого круга участников, включая квалифицированных инвесторов и бизнес», — считают в ведомстве.

Уточняется, что государственное регулирование даст возможность более широкому кругу бизнесменов, населению получить представление о подобных операциях и обеспечит дополнительные поступления в республиканский бюджет.

Регулирование деятельности криптобирж будет осуществляться на основе функционального подхода уполномоченным органом в сфере регулирования и надзора за финансовым рынком.

Проектом положения устанавливаются статус, функции, права и обязанности криптобиржи, а также обязательные требования, предъявляемые к деятельности криптобиржи, порядок их государственной регистрации в Едином государственном реестре.

Предусматриваются также порядок требования и ответственность криптобирж в части противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/204992/
просмотров: 283
Версия для печати
Материалы по теме
В ГУВД Бишкека рассказали, как не стать жертвой финансовой пирамиды
Депутат парламента предлагает создать в Кыргызстане криптобиржи
В Кыргызстане готовятся принять свой закон о криптовалютах
В ГКНБ показали, как выглядят найденные ими в Бишкеке и области майнинг-фермы
Шесть незаконных майнинг-ферм выявили в Бишкеке и Чуйской области
Известного разработчика антивирусных программ Макафи обвинили в мошенничестве
Mastercard будет принимать платежи в нескольких криптовалютах
Финансовый рынок. Кыргызстан ждут криптовалюты, QR-коды и льготные кредиты
В Кыргызстане хотят принять закон, регулирующий оборот криптовалюты и биткоинов
Хакеры украли более $31 миллиона у биржи криптовалют Южной Кореи
Популярные новости
Аскар Акаев продал Филиппу Киркорову пентхаус стоимостью 1&nbsp;миллиард рублей Аскар Акаев продал Филиппу Киркорову пентхаус стоимостью 1 миллиард рублей
Камчыбек Ташиев и&nbsp;проникновенные стихи. Глава ГКНБ записал видео Камчыбек Ташиев и проникновенные стихи. Глава ГКНБ записал видео
Темир Сариев обвинил главного эколога страны Динару Кутманову во&nbsp;лжи. Обращение Темир Сариев обвинил главного эколога страны Динару Кутманову во лжи. Обращение
Предали. Стало известно, кому посвятил проникновенное видео Камчыбек Ташиев Предали. Стало известно, кому посвятил проникновенное видео Камчыбек Ташиев
Бизнес
Не&nbsp;пропустите! 31&nbsp;августа&nbsp;&mdash; грандиозный финал акции &laquo;Счастливый ключ&raquo; Не пропустите! 31 августа — грандиозный финал акции «Счастливый ключ»
Где собрать ученика в&nbsp;школу? Где собрать ученика в школу?
Дебаты Совета Безопасности ООН прошли под председательством главы МИД Индии Дебаты Совета Безопасности ООН прошли под председательством главы МИД Индии
MegaKassa и&nbsp;&laquo;1С&raquo;&nbsp;&mdash; удобный продукт для бизнеса MegaKassa и «1С» — удобный продукт для бизнеса
25 августа, среда
08:35
В Бишкеке мужчину обвинили в попытке изнасилования дочек. Суд отпустил его В Бишкеке мужчину обвинили в попытке изнасилования доче...
08:34
Волонтеры просят о помощи: выпускники детских домов нуждаются в книгах
08:19
Кабмин озаботился криптобиржами. Хотят ввести государственное регулирование
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
24 августа, вторник
23:51
Китайская компания Xiaomi отказывается от бренда Mi
23:28
Мэрия Бишкека оштрафовала за мусор горожан, школу и «Северэлектро»
23:02
Для помощи фермерам разработан Telegram-бот «Дыйкандос»
22:41
На олимпиаду Московского физико-технического института позвали кыргызстанцев
22:21
В парке Панфилова у женщины украли iPhone. Она просит опознать подозреваемых