Кабмин озаботился криптобиржами. Хотят ввести государственное регулирование

Кабинет министров озаботился криптобиржами. Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком подготовила соответствующий проект положения.

В документе прописано, что является основанием для государственного вмешательства в рынок криптобирж. По мнению разработчиков, это поможет определить правовые рамки обращения криптоактивов через введение государственного регулирования.

«Это позволит снизить риски и оказать содействие в развитии инновационных технологий и формировании цифровой экономики, а также позволит заложить начало развития системного рынка и создаст предпосылки для участия для более широкого круга участников, включая квалифицированных инвесторов и бизнес», — считают в ведомстве.

Уточняется, что государственное регулирование даст возможность более широкому кругу бизнесменов, населению получить представление о подобных операциях и обеспечит дополнительные поступления в республиканский бюджет.

Регулирование деятельности криптобирж будет осуществляться на основе функционального подхода уполномоченным органом в сфере регулирования и надзора за финансовым рынком.

Проектом положения устанавливаются статус, функции, права и обязанности криптобиржи, а также обязательные требования, предъявляемые к деятельности криптобиржи, порядок их государственной регистрации в Едином государственном реестре.

Предусматриваются также порядок требования и ответственность криптобирж в части противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.