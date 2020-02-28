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Власть
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Временно ограничено пересечение границы Кыргызстана по ID-картам

С 1 марта 2020 года вводится временный запрет на пересечение государственной границы Кыргызстана по ID-карте. Об этом стало известно в ходе очередного заседания Республиканского штаба по предупреждению проникновения на территорию страны и недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщили в пресс-службе правительства, данная мера вводится в целях безопасности граждан республики и усиления контроля текущей ситуации при пересечении гражданами страны границ.

Ранее выявили попытки кыргызстанцев пересечь госграницу по ID-карте, скрыв факт пребывания в странах с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Все они помещены в карантин.

Республиканский штаб призывает граждан страны проявлять высокий уровень сознательности, гражданскую ответственность, и не проявлять подобного рода действия, несущие серьезные угрозы для здоровья, безопасности и благополучия граждан страны.

Напомним, что также с 1 марта вводятся временные ограничения на въезд в страну граждан ряда стран на фоне угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Ссылка: https://24.kg/vlast/145102/
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