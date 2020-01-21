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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Инцидент на границе. Какие участки предложены Таджикистану для обмена

Таджикистану предложен обмен участками в селах Ак-Сай и Самаркандек. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности сообщил вице-премьер-министр Жениш Разаков.

Депутат Таабалды Тиллаев предложил правительству до обмена участками провести разъяснительные работы среди местного населения.

«Люди обеспекоены, что их земли отдают Таджикистану. Не надо заседать здесь, в столице или на погранзаставах. Нужно ехать к народу и провести переговоры на местах. Подключите аксакалов, можем и мы, депутаты, поехать», — сказал он.

Вице-премьер-министр заявил, что до обмена будут проведены консультации с каждым жителем, кто проживает на этом участке.

«Для обмена предложены два участка — в селах Ак-Сай и Самаркандек. Никакого обмена не будет, если не будет согласия местных жителей. Мы проведем встречу с каждым жителем старше 18 лет», — добавил он.

На кыргызско-таджикской границе между погранзаставами «Кызыл-Бел» и «Гулистан» 14 января прошла встреча правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана. Стороны смогли договориться по шести вопросам и подписали совместный протокол. Делегации договорились определить на приграничной территории участки, которые оказались расположенными в шахматном порядке, и подготовить к 1 марта 2020 года предложение об их обмене.
Ссылка: https://24.kg/vlast/141089/
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