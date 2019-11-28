Саммит ОДКБ в Бишкеке. Что происходит сейчас

Сегодня в Бишкеке проходит саммит глав государств Организации Договора о коллективной безопасности. В этом году в ней председательствует Кыргызстан.
Кроме того, сегодня пройдут заседания Совета министров иностранных дел (СМИД), Совета министров обороны (СМО) и Комитета секретарей Советов безопасности (КССБ).
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Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе, по плану должно было начаться в 13.00. Но главы государств до сих пор обсуждают вопросы в узком составе, без доступа прессы.
Министерства иностранных дел Кыргызстана и России подписали Программу сотрудничества на 2020-2021 годы. По данным МИД КР, это произошло вчера по итогам встречи в Бишкеке глав внешнеполитических ведомств Сергея Лаврова и Чингиза Айдарбекова.
Кроме того, Сергей Лавров стал почетным профессором Дипломатической академии МИД Кыргызстана.
По итогам заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ планируется подписание ряда документов:
— заявления Совета коллективной безопасности ОДКБ о совершенствовании взаимодействия и сотрудничества для укрепления международной и региональной безопасности;
— плана коллективных действий стран ОДКБ по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН на 2019-2021 годы;
— проекта решения о Перечне дополнительных мер, направленных на снижение напряженности в таджикско-афганском приграничье;
— проекта решения о внесении изменений в Положение о Совете коллективной безопасности ОДКБ и Правила процедуры органов ОДКБ;
— проект решения о внесении изменений в Положение об операции постоянного действия стран ОДКБ по противодействию преступлениям в сфере информационных технологий (операция «ПРОКСИ»);
— план мероприятий по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Кроме того, Совет коллективной безопаснсти рассмотрит бюджет организации на 2020 год.
В конгресс-холле госрезиденции «Ала-Арча» началась сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком формате.
В конгресс-холле госрезиденции «Ала-Арча» прошло совместное фотографирование глав государств ОДКБ.
В конгресс-холл в госрезиденции «Ала-Арча» прибыл с небольшим опозданием президент России Владимир Путин. Остальные главы государств уже собрались.
В госрезиденцию «Ала-Арча» прибыл президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Всех глав государств в здании Конгресс-холла, где пройдет саммит ОДКБ, встречает Сооронбай Жээнбеков. Потом проходит совместное фотографирование.
В госрезиденцию «Ала-Арча» прибыл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
В ходе совместного заседания Совета министров иностранных дел (СМИД), Совета министров обороны (СМО) и Комитета секретарей Советов безопасности (КССБ) участники обменяются мнениями по актуальным проблемам обеспечения безопасности и стабильности как в зоне ответственности ОДКБ, так и за ее пределами.
Они рассмотрят «вопросы координации взаимодействия в области военной политики, военного строительства и военно-технического сотрудничества».
Кроме того, в повестке дня обсуждение проблем международной и региональной безопасности, укрепления таджикско-афганской границы, взаимодействия с ООН по реализации глобальной контртеррористической стратегии и координации внешнеполитической деятельности стран ОДКБ.
В государственной резиденции «Ала-Арча» проходит совместное фотографирование глав государств ОДКБ.
Главы государств ОДКБ начали прибывать в госрезиденцию «Ала-Арча», где сегодня состоится заседание Совета коллективной безопасности в узком и расширенном формате. Первым прибыл премьер-министр Армении Никол Пашинян. Его встретил президент Сооронбай Жээнбеков.
Всего в повестке дня заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ 17 вопросов. Сессия пройдет под председательством президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова. Ряд вопросов, в частности, обсуждение проблем международной и региональной безопасности и ситуацию в зоне ответственности ОДКБ члены СКБ обсудят в узком составе.
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков встретился с главой Беларуси Александром Лукашенко, который прибыл в Бишкек на саммит ОДКБ. Стороны выразили готовность расширять торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи между странами.
По предварительным данным, главы государств начнут прибывать в госрезиденцию «Ала-Арча» в 10.50. На 11.20 назначена сессия в узком составе. Подход к прессе запланирован на 14.00.
На саммит ОДКБ в Бишкеке аккредитовали более 260 журналистов — 130 от местных и 135 от иностранных СМИ.
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который прилетел в Бишкек на саммит ОДКБ. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество, перспективы кыргызско-армянского взаимодействия.
Во время проезда кортежей саммита ОДКБ по улицам Бишкека камеры «Безопасного города» отключат. Об этом сообщил начальник ГУОБДД МВД Азамат Исраилов. На всех перекрестках будут дежурить и регулировать транспортное и пешеходное движение инспекторы. В ГУОБДД заявили, что на дорогах столицы будут пробки, и обещают не штрафовать водителей. Но только на время проведения саммита ОДКБ.
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков накануне встретился с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном, который прибыл в Бишкек для участия в саммите глав государств ОДКБ. Главным вопросом на встрече стало дальнейшее сотрудничество по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы.
Накануне саммита ОДКБ Россия передала два вертолета Вооруженным силам Кыргызстана. Военные в качестве безвозмездной военно-технической помощи получили МИ-8МТ и радиолокационные станции П-18. Церемония передачи техники прошла на авиабазе «Кант».
По итогам государственного визита президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева в Кыргызстан стороны подписали девять документов. Среди них Совместная декларация глав государств, Комплексная программа сотрудничества между республиками на 2020-2022 годы, соглашения о реконструкции КПП на границе, о сотрудничестве в области миграции и другие.
Президента России Владимира Путина, который сегодня рано утром прибыл в Бишкек для участия в саммите, встречал глава Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.
В Бишкек уже приехали президенты Беларуси Александр Лукашенко и Таджикистана Эмомали Рахмон, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян. Всех их в аэропорту «Манас» встретил премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев.
Первым в Бишкек еще 27 ноября прибыл президент Казахстана Кысым-Жомарт Токаев. Он совместил саммит ОДКБ с государственным визитом в Кыргызстан.
Внимание! Сегодня в Бишкеке дорожное движение осложнилось из-за саммита ОДКБ. Во время проезда делегаций ограничат движение на следующих участках автодорог:
- от аэропорта «Манас» по улице Фучика до проспекта Жибек Жолу;
- по улице Фучика до проспекта Чуй;
- по проспекту Жибек Жолу до проспекта Манаса;
- по проспекту Чуй от улицы Фучика до проспекта Манаса;
- по проспекту Чуй до проспекта Манаса;
- по проспекту Чуй от проспекта Манаса до улицы Абдрахманова;
- по улице Абдрахманова от улицы Фрунзе до улицы Боконбаева;
- по проспектам Манаса и Чингиза Айтматова до госрезиденции.
Точное время перекрытия улиц в ГУОБДД не уточняют, ссылаясь на необходимость обеспечения безопасности прибывающих в Бишкек гостей.