В Кыргызстане предлагают создать сетевую медакадемию ШОС

Кыргызстан внес предложение о формировании сетевой медицинской академии или университета стран ШОС на базе республики. С такой идеей на первом форуме по медицине и инновациям в Фанченгане (КНР) выступила вице-спикер Жогорку Кенеша Аида Касымалиева.

Депутат обратила внимание на влияние изменения климата на здоровье граждан, вопросы изменения культуры питания и образа жизни, приводящие к развитию хронических неинфекционных заболеваний. Изменилась и демографическая структура стран ШОС. Парламентарий отметила, что Кыргызстан поддерживает инициативу Китая проводить медицинский форум ШОС ежегодно, и предложила в 2020 году организовать его в КР.

«Я предложила открыть в Кыргызстане сетевую медакадемию или университет, чтобы укреплять сотрудничество в области развития медицинских, образовательных и научных технологий. При этом следует расширять практику побратимых больниц, медицинских высших учебных заведений. Предложила рассмотреть возможность создания международной сети современных реабилитационных центров в странах ШОС. Развитие реабилитационных услуг позволит нам активнее подготовиться к условиям, связанным с изменением демографической ситуации наших стран», — рассказала 24.kg Аида Касымалиева.

Кроме того, на полях форума вице-спикер встретилась с заместителем председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Шэнь Юэюэ. Стороны обсудили межпарламентское сотрудничество, торгово-экономические связи и создание новых площадок в рамках ШОС по гуманитарным, социальным, культурным вопросам.