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Техноблог

Facebook знает, как предотвратить порноместь

Социальная сеть Facebook вместе с властями Австралии нашла способ, как обезопасить пользователей от публикации их обнаженных фото третьими лицами в качестве так называемой порномести. Об этом сообщил interfax.ru.

Пользователям, в случае если они опасаются публикации своих обнаженных фото, предлагается уведомить об этом соцсеть, а затем отправить сообщение со снимком самим себе в Messenger. В Facebook отметили, что там не будут хранить фото, а лишь ссылку на него, а работать с ними будет искусственный интеллект без участия человека.

После отправки сообщения соцсеть научится распознавать фото, и если кто-то захочет опубликовать снимок, не даст это сделать не только в Facebook, но и в принадлежащей компании соцсети Instagram.

В сообщении ABC отмечается, что каждая пятая австралийка в возрасте от 18 до 45 лет становилась жертвой публикации своих интимных фото.
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