iPhone 8 станет зеркальным

В Сети появились слухи о том, что новый флагман от Apple выйдет в четырех цветовых решениях, включая новый дизайн — зеркальный. Об этом сообщают российские СМИ.

Указано, что информацию о новом диайнерском решении опубликовал в твиттер-аккаунте Вениамин Гескин. Отметим, iPhone 7 продается в шести цветовых решениях: оникс, черный, серебристый, золотой, розовое золото и красный.

Black or Silver Mirror pic.twitter.com/gdIaKdBOjt — Benjamin Geskin (@VenyaGeskin1) 8 июля 2017 г.

Ранее появилась информация о том, что диагональ дисплея в iPhone 8 составит 5,8 дюйма, при этом габариты самого устройства не превысят размеров iPhone 7.