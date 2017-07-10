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Техноблог

iPhone 8 станет зеркальным

В Сети появились слухи о том, что новый флагман от Apple выйдет в четырех цветовых решениях, включая новый дизайн — зеркальный. Об этом сообщают российские СМИ.

Указано, что информацию о новом диайнерском решении опубликовал в твиттер-аккаунте Вениамин Гескин. Отметим, iPhone 7 продается в шести цветовых решениях: оникс, черный, серебристый, золотой, розовое золото и красный.

Ранее появилась информация о том, что диагональ дисплея в iPhone 8 составит 5,8 дюйма, при этом габариты самого устройства не превысят размеров iPhone 7.
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