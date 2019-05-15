OnePlus 7 и 7 Pro: представлены сразу два флагманских смартфона

Компания OnePlus пошла на необычный шаг и представила сразу два флагмана — OnePlus 7 и 7 Pro. Раньше она выпускала по смартфону раз в полгода, сообщил портал @hi-tech.

Теперь есть базовая модель по средней цене и топовая с самыми крутыми характеристиками и «фишками». При этом у них один процессор, но есть различия в размерах, качестве дисплея и другом.

OnePlus 7 внешне почти полностью копирует модель OnePlus 6T. Сзади стеклянная панель с закруглениями по бокам, спереди — экран с каплевидным вырезом под фронтальную камеру.

Фото @hi-tech. OnePlus 7

OnePlus 7 Pro получил несколько заметных отличий. Рамки вокруг дисплея сильно уменьшили за счет того, что фронтальная камера выезжает из корпуса в небольшом модуле. Задняя крышка имеет градиент с несколькими вариантами цвета.

В младшей версии стоит обычный для OnePlus 6,2-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+, это AMOLED-матрица. У OnePlus 7 Pro он намного лучше — 6,67 дюйма , QHD+ и частота обновления в 90 герц. С таким обновлением экрана картинка выглядит плавной и гладкой.

Фото @hi-tech. OnePlus 7 Pro

В обоих смартфонах сканер отпечатков пальцев встроен в дисплей. В качестве альтернативы есть распознавание по лицу, но оно работает с фронтальной камерой — не так безопасно, как Face ID с инфракрасным модулем в iPhone.

У OnePlus 7 двойная камера — основная на 48 мегапикселей и дополнительный телефотообъектив для портретов и зума. Фронтальная камера получила сенсор на 16 мегапискселей.

В OnePlus 7 Pro набор лучше — основная камера на 48 мегапикселей, телефото на 8 мегапикселей с трехкратным зумом и широкоугольная на 16 мегапикселей (107 градусов). Фронтальная камера тоже получила модуль на 16 мегапикселей.

Фото @hi-tech. Выезжающая камера OnePlus 7 Pro

Компания DxOMark уже протестировала камеру OnePlus 7 Pro — смартфон получил 111 баллов. У лидеров Huawei P30 Pro и Samsung Galaxy S10 5G всего на один балл больше.

OnePlus 7 и 7 Pro работают на топовом процессоре Snapdragon 855, отличается только набор памяти. В младшем стоит 6 гигабайт оперативной и 128 или 256 гигабайт постоянной, а в старшем — 6/8/12 гигабайт оперативной и 128/256 гигабайт постоянной.

В Pro-версии есть приятный бонус в виде разъема 3,5 миллиметра для наушников, которого нет в обычном OnePlus 7. Зато в младшей версии более емкий аккумулятор на 4 150 мАч. У 7 Pro всего 4 000 мАч.

С каждым годом OnePlus постепенно повышает цены. OnePlus 7 Pro стоит $669. Дата выхода смартфона запланирована на 17 мая для США. OnePlus 7 появится в июне, цена — от $469.