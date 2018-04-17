Кыргызстанцы триумфально выступили на танцевальном турнире «Столица Сибири»

Кыргызстанцы триумфально выступили на международном турнире «Столица Сибири 2018» по спортивным бальным танцам. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

Состязания прошли в городе Новосибирске с участием 800 дуэтов из России, Казахстана, КР и Сербии. «Наши танцоры, воспитанники студии «Алексис», заняли три первых и одно второе место», — отметили в федерации.

Алибек Чолпонбаев и Алина Иванова в различных категориях выиграли две золотые награды. У Фаруха Мамаджанова и Надежды Бурау одно «золото», а у Алишера Сейдалиева и Азизы Джолдошевой — «серебро».