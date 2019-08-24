Как кыргызские артисты и военные c авиабазы «Кант» в футбол играли

В Бишкеке накануне прошел необычный футбольный матч — сборная артистов Кыргызстана встретилась со сборной авиабазы «Кант» в честь Дня государственного флага России.

Инициатор матча — Российский центр науки и культуры в Бишкеке. В качестве приза он выставил красивый кубок.

«Турнир проходит третий год. Прежде он был по мини-футболу и с другими командами. В этот раз решили провести его в формате Россия — Кыргызстан. Пригласили ребят с авиабазы, и они охотно откликнулись. Вторым участником стала команда артистов, в которой я играю, — сообщил 24.kg куратор культурных проектов представительства Россотрудничества в КР Игорь Воронцов. — Матч в первую очередь товарищеский. Но все равно игроки настроены по-боевому и хотят получить кубок. Готовясь к игре, мы провели пять тренировок».

Многие в КР слышали о существовании звездной команды. В 2015-м она впервые выступила в Москве на чемпионате мира «Арт-футбол». Недавно ездила туда вновь и в одном из матчей одолела сборную Германии. Однако дома больших международных игр она до этого дня не проводила.

За нее сыграли музыканты Адиль Чекилов, Ырыскелди Осмонкулов, Нургазы Азыкбаев, оперный певец Марат Ибраев, кинодеятели Мирлан Абдыкалыков и Улан Омуралиев, комментатор Алмаз Раимжанов и другие. В составе также были бывшие футболисты Руслан Сыдыков и Жомарт Муса. По международному регламенту в команде артистов разрешается играть двум экс-профессионалам.

Фото 24.kg. Эпизод матча ко Дню государственного флага России

Наши игроки здорово взаимодействовали, быстро контратаковали, умело финтили и часто били по воротам. С самоотдачей у них все было в порядке.

Почти весь первый тайм артисты провели в нападении. Алмаз Раимжанов постоянно рвался вперед и держал соперников в напряжении. Но счет открыл Улан Омуралиев. Вскоре Жомарт Муса неожиданным ударом с острого угла удвоил преимущество кыргызстанцев.

Фото 24.kg. Эпизод матча ко Дню государственного флага России

«В футбол играю как любитель лет 15-20. Для меня это эмоциональная разгрузка перед новыми проектами, — в перерыве сказал 24.kg Мирлан Абдыкалыков. — Наша сборная очень дружная, культурная и спортивная. Попал в нее в 2015-м, участвовал в двух чемпионатах мира. Нынешний матч проходит в теплой атмосфере и укрепляет дружбу двух народов».

Во втором тайме сборная КР сбавила обороты, и команда авиабазы показала, что тоже хорошо играет. Но потом артисты оживились и за несколько минут забили трижды. Победить с сухим счетом россияне не позволили и в конце два мяча отквитали. Итог — 5:2.

Фото 24.kg. Церемония награждения

«У нас проходит несколько тренировок в неделю. Правда, не по большому футболу, а по мини, — сказал 24.kg игрок команды авиабазы Иван Ступицкий. — Матчем очень довольны. Чаще бы такие проводились. Они развивают российско-кыргызские отношения».