Пожар на Ошском рынке полностью потушен в 18.29. Об этом ИА «24.kg» сообщил министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов.

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По его словам, в разное время на объекте работали до 12 пожарных расчетов. Возгорание локализовано к 12.30. Однако для того, чтобы полностью потушить пожар, огнеборцам потребовалось почти девять часов.

«Причина возгорания будет устанавливаться. Есть предположение, что причиной пожара могла стать неисправность электропроводки. Но окончательно все станет известно, когда закончит работу специальная комиссия», — рассказал Кубатбек Боронов.

Напомним, что сообщение о возгорании на рынке «Сейтек» поступило на пульт дежурной части в 09.48. Площадь возгорания составила почти 3,5 тысячи квадратных метров.