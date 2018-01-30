00:32
-6
USD 68.39
EUR 84.85
RUB 1.21
Происшествия

Пожар на Ошском рынке полностью потушен

Пожар на Ошском рынке полностью потушен в 18.29. Об этом ИА «24.kg» сообщил министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов.

Читайте по теме
Пожар на Ошском рынке в Бишкеке

По его словам, в разное время на объекте работали до 12 пожарных расчетов. Возгорание локализовано к 12.30. Однако для того, чтобы полностью потушить пожар, огнеборцам потребовалось почти девять часов.

«Причина возгорания будет устанавливаться. Есть предположение, что причиной пожара могла стать неисправность электропроводки. Но окончательно все станет известно, когда закончит работу специальная комиссия», — рассказал Кубатбек Боронов.

Напомним, что сообщение о возгорании на рынке «Сейтек» поступило на пульт дежурной части в 09.48. Площадь возгорания составила почти 3,5 тысячи квадратных метров.
Ссылка:
просмотров: 1573
Версия для печати
Материалы по теме
Огнеопасная торговля. Какие еще рынки горели в Кыргызстане
Две машины сгорели после ДТП на трассе в Казахстане
За сутки в Кыргызстане произошло 34 пожара. Погиб человек
Улицы вокруг Ошского рынка перекрыли из-за пожара
Пожар на Ошском рынке в Бишкеке
Пожарные продолжают бороться с огнем на Ошском рынке
Глава МЧС лично возглавил ликвидацию пожара на Ошском рынке
Для тушения пожара на Ошском рынке привлечено пять расчетов
В Бишкеке горит Ошский рынок
В Аламудунском районе в пожаре погиб мужчина
Популярные новости
Авария на&nbsp;ТЭЦ. Китайская модернизация за&nbsp;$386 миллионов не&nbsp;выдержала холодов Авария на ТЭЦ. Китайская модернизация за $386 миллионов не выдержала холодов
На&nbsp;ТЭЦ Бишкека произошла еще одна авария На ТЭЦ Бишкека произошла еще одна авария
На&nbsp;ТЭЦ Бишкека не&nbsp;могут запустить котлы На ТЭЦ Бишкека не могут запустить котлы
В&nbsp;Бишкеке горит Ошский рынок В Бишкеке горит Ошский рынок
Бизнес
7&nbsp;смартфонов с&nbsp;отличной камерой. Лучшие в&nbsp;O!Store 7 смартфонов с отличной камерой. Лучшие в O!Store
Удобны&nbsp;ли АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; для людей с&nbsp;ограниченными возможностями здоровья? Удобны ли АЗС «Газпромнефть» для людей с ограниченными возможностями здоровья?
MegaCom приглашает в&nbsp;новый фирменный салон в&nbsp;селе Кызыл-Адыр MegaCom приглашает в новый фирменный салон в селе Кызыл-Адыр
В&nbsp;Балыкчи открылся сервис-центр для ремонта горной техники В Балыкчи открылся сервис-центр для ремонта горной техники