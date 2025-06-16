Здание посольства США в Тель-Авиве повреждено после удара иранской ракеты

Здание посольства США в Тель-Авиве получило повреждения после удара со стороны Военно-воздушных сил Ирана. Об этом в своем аккаунте в X написал посол Соединенных Штатов в Израиле Майк Хакаби.

По его словам, повреждения незначительные.

Фото из архива. Здание посольства США в Израиле

«Некоторые незначительные повреждения от ударов иранских ракет вблизи отделения посольства в Тель-Авиве», — уточнил Майк Хакаби и подчеркнул, что никто из сотрудников дипломатического представительства из-за удара не пострадал.

По его данным, посольство и консульские учреждения США на территории Израиля сегодня не будут работать.

Сегодня ночью Государственный департамент выпустил сообщение, в котором указывалось, что посольство Соединенных Штатов в Иерусалиме и консульские отделы в Иерусалиме и Тель-Авиве будут закрыты 16 июня в связи с текущей ситуацией и потенциальной угрозой безопасности. Все госслужащие США и члены их семей в Израиле должны оставаться дома до дальнейшего распоряжения в соответствии с рекомендациями Армии обороны Израиля.

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По данным Минздрава Ирана, с начала израильских атак погибли более 220 человек, 90 процентов из них — мирные жители.

В Израиле в результате ночных ракетных обстрелов Ирана погибли трое, почти 70 получили ранения, сообщили власти страны. Удары пришлись по нескольким крупным городам: в Тель-Авиве разрушены жилые дома, повреждена военная база, одна из ракет упала рядом с посольством США, вызвав незначительные разрушения. В Хайфе пострадали электростанция и нефтеперерабатывающий завод.

Тегеран утверждает, что «взломал» систему ПВО Израиля, заставив израильские ракеты работать друг против друга. По данным иранских источников, для этого могли быть использованы ракеты класса «воздух-воздух», что позволило частично прорвать оборону противника. Израиль пока не прокомментировал эти заявления.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что «стороны должны довести спор до конца», но при этом отметил, что США «очень хорошо ладят» с Ираном. Он не подтвердил, просил ли Израиль приостановить атаки, однако выразил намерение «заставить стороны пойти на сделку», используя торговые рычаги.

По данным Military Watch, с американских авиабаз начался масштабный вывод самолетов-дозаправщиков. Аналитики связывают эти перемещения с эскалацией конфликта между Израилем и Ираном.

Напомним, ситуация в зоне конфликта между Израилем и Ираном остается более чем напряженной. Стороны не прекращают обстрел ракетными ударами. Есть пострадавшие и погибшие с обеих сторон.