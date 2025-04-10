Проникли в дом и пытали. В разбое подозревают военных и членов ОПГ

В Бишкеке по подозрению в разбойном нападении задержали членов ОПГ и военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры КР.
В январе этого года группа из более чем 10 человек проникла в один из домов в столице, где они избили проживающих там граждан и отобрали крупную сумму денег. Правоохранители установили личности восьмерых подозреваемых и задержали их. Среди них есть и активные члены ОПГ.
По данным пресс-службы Генпрокуратуры, трое из задержанных являются действующими военнослужащими.
Следствие ведет Военная прокуратура Бишкекского гарнизона.
задержали сотрудники спецслужб. Ему предъявлено обвинение в организации преступного сообщества, члены которого, придерживаясь криминальной идеологии, совершали общественно опасные деяния.
В январе 2025-го Т.К.И. организовал групповой налет, в ходе которого похищено 1 миллион 300 тысяч сомов. Кроме того, угрожая расправой частному предпринимателю, он завладел $10 тысячами и оборудованием стоимостью $60 тысяч.
По данным ГКНБ, три члена ОПГ, которых недавно задержали за избиение и нанесение ножевых ранений мужчине в чайхане, являются членами преступного сообщества Т.К.И.