Проникли в дом и пытали. В разбое подозревают военных и членов ОПГ

В Бишкеке по подозрению в разбойном нападении задержали членов ОПГ и военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры КР.

В январе этого года группа из более чем 10 человек проникла в один из домов в столице, где они избили проживающих там граждан и отобрали крупную сумму денег. Правоохранители установили личности восьмерых подозреваемых и задержали их. Среди них есть и активные члены ОПГ.

По данным пресс-службы Генпрокуратуры, трое из задержанных являются действующими военнослужащими.

Следствие ведет Военная прокуратура Бишкекского гарнизона.

В свою очередь в пресс-службе МВД заявили, что задержанные занимались разбойными нападениями на территории города. Все восемь задержанных входили в группировку, возглавляемую членом ОПГ по прозвищу Кеня, которого также задержали сотрудники спецслужб. Ему предъявлено обвинение в организации преступного сообщества, члены которого, придерживаясь криминальной идеологии, совершали общественно опасные деяния.

В январе 2025-го Т.К.И. организовал групповой налет, в ходе которого похищено 1 миллион 300 тысяч сомов. Кроме того, угрожая расправой частному предпринимателю, он завладел $10 тысячами и оборудованием стоимостью $60 тысяч.