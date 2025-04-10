19:21
USD 87.45
EUR 96.52
RUB 1.02
Происшествия

Проникли в дом и пытали. В разбое подозревают военных и членов ОПГ

В Бишкеке по подозрению в разбойном нападении задержали членов ОПГ и военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры КР. 

В январе этого года группа из более чем 10 человек проникла в один из домов в столице, где они избили проживающих там граждан и отобрали крупную сумму денег. Правоохранители установили личности восьмерых подозреваемых и задержали их. Среди них есть и активные члены ОПГ.

По данным пресс-службы Генпрокуратуры, трое из задержанных являются действующими военнослужащими.

Следствие ведет Военная прокуратура Бишкекского гарнизона. 

В свою очередь в пресс-службе МВД заявили, что задержанные занимались разбойными нападениями на территории города. Все восемь задержанных входили в группировку, возглавляемую членом ОПГ по прозвищу Кеня, которого также задержали сотрудники спецслужб. Ему предъявлено обвинение в организации преступного сообщества, члены которого, придерживаясь криминальной идеологии, совершали общественно опасные деяния.

В январе 2025-го Т.К.И. организовал групповой налет, в ходе которого похищено 1 миллион 300 тысяч сомов. Кроме того, угрожая расправой частному предпринимателю, он завладел $10 тысячами и оборудованием стоимостью $60 тысяч.

По данным ГКНБ, три члена ОПГ, которых недавно задержали за избиение и нанесение ножевых ранений мужчине в чайхане, являются членами преступного сообщества Т.К.И.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/325606/
просмотров: 645
Версия для печати
Материалы по теме
Земельные махинации в Караколе — задержан бывший мэр
В Бишкеке задержаны подозреваемые в создании онлайн-казино
В Бишкеке транссексуалы избили иностранца. Подробности от милиции
Спецслужбы задержали члена ОПГ. Был приближенным Кольбаева
Военнослужащим и силовикам повысят компенсации за аренду жилья
Проверка знаний ПДД у водителей. Депутат просит задавать не более трех вопросов
Штрафы за фейки. Чиновники, не терпящие критику, могут злоупотребить нормой
В Джалал-Абаде задержаны бывший и действующий директора лицея
Избиение с ножевым ранением в Бишкеке. Задержанными оказались члены ОПГ
Падение девушки в парке Панфилова. Задержан оператор аттракциона
Популярные новости
Спецслужбы задержали члена ОПГ. Был приближенным Кольбаева Спецслужбы задержали члена ОПГ. Был приближенным Кольбаева
В&nbsp;Дмитриевке шестилетний мальчик, играя с&nbsp;друзьями, упал в&nbsp;реку В Дмитриевке шестилетний мальчик, играя с друзьями, упал в реку
Спецслужбы Кыргызстана заявили о&nbsp;пресечении очередной попытки захватить власть Спецслужбы Кыргызстана заявили о пресечении очередной попытки захватить власть
В&nbsp;Бишкеке задержаны подозреваемые в&nbsp;создании онлайн-казино В Бишкеке задержаны подозреваемые в создании онлайн-казино
Бизнес
Сеть магазинов O!Store отмечает день рождения и&nbsp;дарит суперподарки Сеть магазинов O!Store отмечает день рождения и дарит суперподарки
Все под рукой: &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; представил новое приложение для оплаты газа Все под рукой: «Газпром Кыргызстан» представил новое приложение для оплаты газа
Оформите ОСАГО через MegaPay&nbsp;&mdash; получайте кешбэк и&nbsp;будьте готовы заранее Оформите ОСАГО через MegaPay — получайте кешбэк и будьте готовы заранее
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: MBANK запустил онлайн-сервис страхования жилья Впервые в Кыргызстане: MBANK запустил онлайн-сервис страхования жилья
10 апреля, четверг
19:15
Заморозка пошлин увеличила состояние самых богатых людей мира на $304 миллиарда Заморозка пошлин увеличила состояние самых богатых люде...
19:01
Кто такая Айжан Чаначева — участница «Мисс Мира — 2025» от Кыргызстана
18:40
Проникли в дом и пытали. В разбое подозревают военных и членов ОПГ
18:30
11 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:29
В ущелье Кегети срубили деревья. Минприроды проверит