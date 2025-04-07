Захват заложницы в аэропорту Алматы: начался суд над Машрапбеком Баратовым

В Турксибском районном суде Алматы начался процесс над 67-летним Машрапбеком Баратовым, который в марте взял в заложницы сотрудницу терминала аэропорта. Об этом сообщает CentralMediaNews.

Фото CentralMediaNews. В Турксибском районном суде Алматы начался процесс над 67-летним Машрапбеком Баратовым

Следствие предъявило казахстанцу обвинение по трем статьям УК РК:

захват заложника предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества;

хулиганство с применением оружия предусматривает срок от 3 до 7 лет;

ложное сообщение об акте терроризма (статья 273) предусматривает штраф до 5 тысяч минимальных расчетных показателей либо лишение свободы на срок до 5 лет.

На процессе подсудимый заявил, что он служил в Афганистане и у него контузия.

Журналисты отмечают, что в момент нападения в аэропорту у Машрапбека Баратова было ограничение свободы. Его осудили за то, что он осенью в автобусе ударил женщину, которая, по его мнению, громко разговаривала.

Напомним, 7 марта 2025 года мужчина напал на сотрудницу терминала и угрожал ей ножом. Девушке помог случайный очевидец.

Позже по решению президента страны Муса Абдраим был награжден медалью «Ерлігі үшін» за мужество и самоотверженность, проявленные в экстремальной ситуации.

Сам казахстанец рассказал журналистам, что оказался в аэропорту случайно — он провожал знакомых. По его словам, во время инцидента не было страшно за себя, переживал за девушку, что она может пострадать.

Муса Абдраим много лет назад занимался боксом, тайским боксом, кикбоксингом и боевыми искусствами.