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Не убивала, не брала взяток. Канышай Мамыркулова написала письмо из СИЗО

Я не убивала и не грабила государство, заявила ранее арестованная журналистка Канышай Мамыркулова. Она написала письмо из следственного изолятора, которое на своей странице в Facebook опубликовала ее адвокат Асель Аргынбаева.

фрагмента письма Канышай Мамыркуловой
Фото фрагмента письма Канышай Мамыркуловой

Канышай Мамыркулова отметила, что уголовное преследование против нее началось из-за того, что она публично высказывалась по важным общественным, политическим и социальным вопросам.

«Я не убивала, не грабила государство и не брала взяток. Я лишь отражала правовые, политические, экономические и социальные проблемы общества в своих постах. Что касается возбужденного против меня уголовного дела, то я никогда не совершала преступления, подпадающего под статьи УК о массовых беспорядках, возмуждении розни. Это понимают как они сами (следствие. — Прим. ред), так и юристы, адвокаты и я, как человек, тесно работающий с правоохранительными органами», — написала она.

Журналист призывает власти «принять правду», а коллег прийти на процесс в Бишкекский горсуд.

Напомним, Канышай Мамыркулову задержали 20 марта. Ей предъявлены обвинения по статьям «Призыв к массовым беспорядкам» и «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной межрегиональной вражды (розни)» УК КР.

По версии следствия, она распространяла ложную информацию о кыргызско-таджикской границе, что могло привести к дестабилизации ситуации в стране.

В ГУВД ранее заявили, что судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила наличие призывов к насилию. Это стало основанием для возбуждения уголовного дела.

22 марта Канышай Мамыркулова по решению суда арестована на время следствия — до 19 мая.

Она известна тем, что в соцсетях размещала критические посты о власти.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/324798/
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