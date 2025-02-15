Драка в кантской школе № 3: задержан 16-летний ученик 10-го класса

Милиция задержала 16-летнего подростка, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью во время драки в школе № 3 Канта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

Фото ГУВД Чуйской области

В ведомстве напомнили, что 25 января в милицию обратился местный житель. По словам заявителя, 22 января ученик 10-го класса школы № 3 избил его младшего брата Ч.Д., 2008 года рождения, которого позже доставили в больницу. 25 января мальчик скончался, не приходя в сознание.

По версии следствия, ученики поссорились и устроили драку после уроков за пределами школы.

Р.А., 2008 года рождения, задержан. Он водворен в ИВС. Возбуждено уголовное дело по статье 130 «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР.

Также следователи направили в мэрию Канта постановление об устранении причин и условий, способствующих совершению данного преступления. В итоге директор школы № 3 получил выговор, а соцпедагог освобожден от занимаемой должности.

Напомним, только за последнее время в Кыргызстане зафиксированы три школьные драки со смертельным исходом: в Кара-Суу после избиения умер девятиклассник, в Канте после потасовки учеников скончался мальчик, а в бишкекской школе № 72 восьмиклассника избили в туалете, он скончался в реанимации. Еще одна драка учеников — в Баткене — закончилась поножовщиной. Во время потасовки пострадал один мальчик — ему нанесли ножевое ранение. Он госпитализирован в больницу.