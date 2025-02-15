12:38
USD 87.45
EUR 91.63
RUB 0.97
Происшествия

Драка в кантской школе № 3: задержан 16-летний ученик 10-го класса

Милиция задержала 16-летнего подростка, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью во время драки в школе № 3 Канта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

ГУВД Чуйской области
Фото ГУВД Чуйской области

В ведомстве напомнили, что 25 января в милицию обратился местный житель. По словам заявителя, 22 января ученик 10-го класса школы № 3 избил его младшего брата Ч.Д., 2008 года рождения, которого позже доставили в больницу. 25 января мальчик скончался, не приходя в сознание.

По версии следствия, ученики поссорились и устроили драку после уроков за пределами школы.

Р.А., 2008 года рождения, задержан. Он водворен в ИВС. Возбуждено уголовное дело по статье 130 «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР.

Также следователи направили в мэрию Канта постановление об устранении причин и условий, способствующих совершению данного преступления. В итоге директор школы № 3 получил выговор, а соцпедагог освобожден от занимаемой должности.

Напомним, только за последнее время в Кыргызстане зафиксированы три школьные драки со смертельным исходом: в Кара-Суу после избиения умер девятиклассник, в Канте после потасовки учеников скончался мальчик, а в бишкекской школе № 72 восьмиклассника избили в туалете, он скончался в реанимации. Еще одна драка учеников — в Баткене — закончилась поножовщиной. Во время потасовки пострадал один мальчик — ему нанесли ножевое ранение. Он госпитализирован в больницу.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/320050/
просмотров: 354
Версия для печати
Материалы по теме
Очередная школьная драка: при инциденте мальчику нанесли ножевые ранения
В Турции экстренно посадили самолет из-за драки казахстанок и украинцев
Драки в школах. На учете ИДН состоит более 3 тысяч учеников
Денег на охрану для школ в большинстве случаев нет — Минобразования КР
Очередной инцидент в школе: в Баткене в ходе драки ученика ранили ножом
PISA-2025. Для подготовки используют платформу с искусственным интеллектом
В школьном туалете ученики шестого класса избили семиклассника
В Бишкеке в мусорном контейнере школьники нашли младенца
В Канте после драки школьников скончался мальчик
В Жайылском районе мужчина ударил ножом в грудь собутыльника
Популярные новости
В&nbsp;ГКНБ наконец прокомментировали задержание руководства &laquo;ЭлКат&raquo; В ГКНБ наконец прокомментировали задержание руководства «ЭлКат»
По&nbsp;делу MCN Coin спецслужбы задержали бывшего главу Госфиннадзора Тойчубекова По делу MCN Coin спецслужбы задержали бывшего главу Госфиннадзора Тойчубекова
Член ОПГ Кольбаева отобрал детский сад в&nbsp;Сосновке и&nbsp;оформил на&nbsp;отца с&nbsp;братом Член ОПГ Кольбаева отобрал детский сад в Сосновке и оформил на отца с братом
Милиция с&nbsp;участием спецназа задержала мужчину за&nbsp;посты в&nbsp;Facebook Милиция с участием спецназа задержала мужчину за посты в Facebook
Бизнес
Перенос процессингового центра в&nbsp;Кыргызстан. Как это ускорит обработку платежей? Перенос процессингового центра в Кыргызстан. Как это ускорит обработку платежей?
В&nbsp;O!Store идет классная акция: смартфон + гарантированный подарок к&nbsp;праздникам! В O!Store идет классная акция: смартфон + гарантированный подарок к праздникам!
MegaPay: Инновационные платежные решения для вашего бизнеса MegaPay: Инновационные платежные решения для вашего бизнеса
Судьбоносные 10&nbsp;миллионов сомов от&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; как нельзя вовремя! Судьбоносные 10 миллионов сомов от «Мой О!» как нельзя вовремя!
15 февраля, суббота
12:31
Кубок Азии по футболу (U-20). В Бишкеке откроют фан-зону для болельщиков Кубок Азии по футболу (U-20). В Бишкеке откроют фан-зон...
12:06
Драка в кантской школе № 3: задержан 16-летний ученик 10-го класса
12:00
Роберт Де Ниро, челюскинцы и другие премьеры. Что смотреть на следующей неделе
11:36
Генпрокуратура возбудила дело в отношении сотрудников Бишкекглавархитектуры
11:20
В семи аэропортах России ограничили полеты из-за атак беспилотников