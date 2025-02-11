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По делу MCN Coin спецслужбы задержали бывшего главу Госфиннадзора Тойчубекова

Сотрудники ГКНБ задержали Юруслана Тойчубекова — бывшего председателя Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком при правительстве. Информацию 24.kg подтвердили источники в госкомитете.

Бывшего чиновника задержали 10 февраля по делу MCN Coin. Его обвиняют в создании финансовой пирамиды.

В начале февраля ГКНБ задержал одного из основателей виртуального актива MCN Coin Исрадина Субанбекова. Позже опубликовали видео, где он признался в мошенничестве. По его словам, за полтора года работы компания собрала с граждан $2,5 миллиона. Ранее Служба регулирования и надзора за финансовым рынком предостерегла от вложений в виртуальный актив MCN Coin, который не прошел государственную регистрацию и не включен в соответствующие реестры.

В эфире «Биринчи радио» сотрудник 4-го управления ГСУ МВД Данияр Закиров сообщил, что пострадавшим от действий основателей виртуального актива MCN Coin вернули $1 миллион 700 тысяч.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/319525/
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