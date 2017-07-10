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Общество

Прогулка по Бишкеку в Анкаре

В Бишкеке есть улица Анкара. Многим об этом известно. Но немногие знают, что такое название — это ответный шаг властей Кыргызстана на Bişkek caddesi в турецкой столице.

Анкара — столица Турции с 1923 года. Ее население 5 миллионов человек. Это второй по населению в стране город после Стамбула.

Найти Bişkek caddesi несложно, если есть карта. Если же у вас нет GPS-навигатора и вы знаете турецкий или хотя бы английский язык, то спрашивайте у местного населения, где находится 8-я улица, именно так она называлась раньше.

Улица небольшая по протяженности — около двух километров, находится в старом и, по мнению сопровождавшего меня местного жителя, дорогом районе. Начинается от бульвара Мевляны (или бульвар Конья) и упирается во двор казначейства (Hazine Müsteşarlığı) на улице Боснии и Герцеговины.

Вдоль улицы преимущественно трех- и пятиэтажные жилые дома, но есть и многоэтажки. В начале трассы станция метро «Бахчелиэвлер», или, правильнее сказать, «подземки анкарай». Так называется «зеленая линия» метро. Есть еще «красная».

На Bişkek caddesi есть сквер имени Юнуса Эмре — любимое для многих место для прогулок с детьми и занятий спортом. Там есть детская площадка, беговая дорожка, скамейки для отдыха и уличные тренажеры.

На развилке с Tukaay caddesi стоит памятник татарскому поэту, чьим именем названа улица. Монумент установили Габдулле Тукаю в мае 2011 года к 125-летию со дня рождения.

На улице Бишкек находятся автозаправка, две школы, банк, несколько магазинов и большое количество кафе и ресторанов.
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