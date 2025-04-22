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Общество

Рита Карасартова не жалуется на условия содержания в СИЗО-1 — аппарат омбудсмена

Сотрудники института омбудсмена посетили женский корпус СИЗО-1 в Бишкеке и побеседовали с правозащитницей Ритой Карасартовой. Об этом сообщает пресс-служба акыйкатчи.

По ее данным, Рита Карасартова содержится в камере с тремя женщинами. Жалоб на условия содержания и действия сотрудников учреждения она не высказала.

«В ходе беседы она сообщила о проблемах со здоровьем, возникших во время содержания под стражей. По словам правозащитницы, она до задержания перенесла операцию и ей необходим медицинский осмотр», — пишет пресс-служба.

Сообщается, что другие арестованные тоже пожаловались на состояние здоровья и ограниченный доступ к медицинской помощи.

«Омбудсмен Джамиля Джаманбаева призвала руководство ГСИН создать соответствующие условия в СИЗО-1 для предоставления необходимой медицинской помощи и обеспечить права арестованных на охрану здоровья. Она подчеркнула, что в соответствии со статьей 23 Закона «О порядке и условиях содержания под стражей лиц, задержанных по подозрению и обвинению в совершении преступлений» лечебно-профилактическая и санитарно-эпидемиологическая работа в местах содержания под стражей должна вестись согласно Закону «Об охране здоровья граждан», — говорится в сообщении.

Напомним, правозащитница задержана 14 апреля в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении сторонников активиста Тилекмата Куренова. Их обвинили в подготовке к массовым беспорядкам. Суд водворил Риту Карасартову в СИЗО до 12 мая.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326955/
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