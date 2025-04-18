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Общество

США закрывают три из восьми своих военных баз в Сирии

США сокращают численность своих войск в Сирии с 2 тысяч военнослужащих до 1 тысячи 400, также принято решение закрыть базы Mission Support Site Green Village, MSS Euphrates и еще одну небольшую базу. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

из архива
Фото из архива. США закрывают три из восьми своих военных баз в Сирии

Отмечается, что через 60 дней американское командование оценит, нужно ли еще сокращать контингент в Сирии, офицеры порекомендавали оставить в стране минимум 500 солдат.

В публикации говорится, что президент США Дональд Трамп скептически относится к идее сохранения любых американских войск в Сирии.

Тем временем Россия заявила, что российские военнослужащие остаются в Сирии на своих позициях. «Наш президент разговаривал с лидером переходного периода. Наши военные находятся там, где они были», — сказал ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Напомним, в ночь на 8 декабря 2024-го в Сирии пал режим Башара Асада. Повстанцы захватили власть — государственное телевидение, откуда сразу вышли в прямой эфир, президентский дворец. Боевики также освободили из тюрем тысячи людей, в том числе всех политзаключенных. Армия объявила о своей капитуляции. Свергнутый президент покинул Сирию. 9 декабря стало известно, что Башар Асад с семьей находится в Москве.

В марте 2025 года переходный глава Сирии Ахмед аш-Шараа потребовал от лидера России выдать Башара Асада для суда.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326534/
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