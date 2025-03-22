Переходный президент Сирии Ахмед аш-Шараа потребовал от президента России выдать Башара Асада для суда. Об этом сообщает Al Arabiya.

Фото СМИ. Ахмед аш-Шараа потребовал от президента России выдать Башара Асада

По информации телеканала, Ахмед аш-Шараа подал лидеру РФ Владимиру Путину официальный запрос на выдачу Башара Асада для суда в Сирии.

Других подробностей телеканал не уточняет.

О реакции Кремля на требование пока не сообщается.

Напомним, в ночь на 8 декабря 2024 года в Сирии пал режим Башара Асада. Повстанцы захватили власть — государственное телевидение, откуда сразу вышли в прямой эфир, президентский дворец. Боевики также освободили из тюрем тысячи людей, в том числе всех политзаключенных. Армия объявила о своей капитуляции. Свергнутый президент покинул Сирию. 9 декабря стало известно, что Башар Асад с семьей находится в Москве.