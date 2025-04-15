Опять вернуть гимназии и лицеи в Кыргызстане предлагает депутат

Изменения в Закон «Об образовании» инициировал депутат Жогорку Кенеша Бактыяр Калпаев. Документ вынесен на общественное обсуждение.

По его словам, школы-гимназии и школы-лицеи имеют специфические образовательные особенности и задачи, которые отличают их от обычных общеобразовательных школ.

Нардеп привел несколько причин, почему такие учебные заведения необходимы.

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Углубленное обучение и подготовка. Гимназии и лицеи предлагают более углубленное обучение по различным предметам, включая гуманитарные, естественные и точные науки. Это позволяет ученикам глубже изучать интересующие их области, что важно для будущей профессиональной деятельности, особенно если учащиеся планируют продолжить обучение в вузах.

Развитие критического мышления и творческих способностей. В таких школах акцентируется внимание на развитии интеллектуальных и творческих способностей детей. Учебные программы часто включают курсы по философии, литературе, а также проекты и исследования, что способствует формированию у школьников независимого мышления, способности к решению нестандартных задач.

Подготовка к высшему образованию. Лицеи и гимназии ориентированы на подготовку учащихся к поступлению в вузы, предоставляя им более сложную и специализированную программу обучения, что повышает их шансы на успешное поступление в университеты и другие образовательные учреждения.

Создание конкурентоспособной образовательной среды. Такие учебные заведения формируют более сильное и конкурентоспособное образовательное сообщество, где ученики могут обмениваться знаниями и опытом. Это способствует улучшению качества образования и стимулирует учащихся к саморазвитию.

Развитие социальных и культурных навыков. Гимназии и лицеи, как правило, имеют более развитую культурную и внеклассную программу, включая мероприятия, экскурсии, творческие проекты и спортивные соревнования, что способствует всестороннему развитию личности.

«В целом наличие гимназий и лицеев позволяет обеспечить более разнообразные и углубленные образовательные возможности для детей, что соответствует потребностям современного общества в высококвалифицированных специалистах, способных работать в различных областях знаний», — говорится в справке-обосновании.

В связи с этим в закон предлагается внести понятия «школа-гимназия» и «школа-лицей». Уточняется, что реализация проекта закона не требует дополнительных финансовых затрат.

Ранее такой статус предусматривал дополнительное финансирование — на кружки и углубленные занятия. По данным Минобразования, из республиканского бюджета на доплату педагогам ежегодно выделяли 1 миллиард 13 миллионов сомов.

Отметим, что все лицеи и гимназии лишились особого статуса. Это привело к отмене доплат и массовому увольнению учителей.