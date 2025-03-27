Все лицеи и гимназии в Бишкеке лишены особого статуса. Информацию об этом 24.kg подтвердили в столичном департаменте образования.

По данным ведомства, эти учреждения продолжат работать в статусе средних общеобразовательных организаций.

Уточняется, что департамент образования как учредитель образовательных организаций издал приказ об их перерегистрации.

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Перерегистрацию уже прошли школы № 29, 20, 26, 63, 64, 91, 68, 72, 74, 23, 62, 9, 39, 31, 95. Остальные лицеи и гимназии еще проходят эту процедуру.

«Перерегистрация проходит в рамках постановления кабинета министров № 519 от 27 августа 2024 года. Согласно ему, все школы по республике теряют особый статус гимназии или лицея», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, это привело к отмене доплат и массовому увольнению учителей.