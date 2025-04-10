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Общество

Помилование. «Репортеры без границ» приветствуют освобождение Азамата Ишенбекова

«Репортеры без границ» приветствуют освобождение акына и журналиста Азамата Ишенбекова. Об этом говорится в Telegram-канале правозащитной организации.

RSF приветствует освобождение по президентскому помилованию Азамата Ишенбекова, заключенного в тюрьму по сфабрикованному обвинению, говорится в сообщении.

В организации считают, что глава государства Садыр Жапаров также должен освободить Махабат Тажибек кызы, последнюю журналистку, все еще находящуюся в заключении.

Напомним, вчера акын и журналист, сотрудник проектов Temirov Live и «Айт, айт десе» Азамат Ишенбеков вышел на свободу из исправительного учреждения № 8 в селе Петровка Чуйской области.

«10 апреля пройдет 40 дней со дня смерти мамы. Я мечтал почтить память матери в ее доме. Спасибо моему адвокату. Благодаря его усилиям я вышел на свободу», — сказал акын, добавив, что до сих пор не согласен с предъявленными ему обвинениями.

Напомним, акын Азамат Ишенбеков и активистка Зарина Торокулова оказались в списке помилованных указом президента.

Азамат Ишенбеков был среди 11 журналистов, которых арестовали в январе прошлого года. Все они действующие или бывшие члены команды расследователя Болота Темирова. Милиция предъявила журналистам обвинение по статье 278 «Призывы к массовым беспорядкам» УК КР. В октябре 2024-го Ишенбекову дали пять лет лишения свободы.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325490/
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