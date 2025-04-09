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Общество

США возобновляют гуманитарную помощь шести странам — Reuters

Администрация президента Дональда Трампа восстановит шесть отмененных программ внешней гуманитарной помощи США. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источники.

По данным источников издания, и. о. заместителя главы USAID Джереми Льюин распорядился восстановить договоры со Всемирной продовольственной программой (WFP) в Ливане, Сирии, Сомали, Иордании, Ираке и Эквадоре.

Помимо этого, администрация также возобновила четыре контракта с Международной организацией по миграции в регионе Тихого океана.

«Извините за всю эту неразбериху с контрактами. Много заинтересованных сторон, и нам нужно лучше балансировать их интересы — это моя вина, и я беру на себя ответственность», — написал Льюин в служебном письме, с которым ознакомилось Reuters.

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Ранее администрация Трампа прекратила жизненно важные программы помощи на общую сумму более $1,3 миллиарда в более чем 12 стран, включая Афганистан, Йемен, Сомали и Сирию.

Всемирная продовольственная программа заявила, что отмена экстренного финансирования продовольственной помощи в 14 странах может стать «смертным приговором для миллионов людей, находящихся на грани голода и нищеты».

Сообщается, что США не восстановили помощь Афганистану и Йемену. По словам представителя Госдепартамента Тэмми Брюса, программы помощи могут пойти на пользу хуситам и «Талибану».

В феврале Белый дом обвинил USAID в бесконтрольных расходах на «нелепые проекты» и сократил штат сотрудников USAID на 97 процентов. Через некоторое время в марте Госсекретарь США Марко Рубио объявил у себя на странице в соцсети X о закрытии более 80 процентов программ организации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/325368/
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