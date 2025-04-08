Аида Салянова оправдана по делу о возобновлении лицензии Алексея Елисеева

Бывший генеральный прокурор и экс-депутат Жогорку Кенеша Аида Салянова оправдана по делу о возобновлении адвокатской лицензии Алексея Елисеева. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

По словам Аиды Саляновой, по незаконному освобождению вора в законе Азиза Батукаева приговор не вынесен в связи с истечением срока давности дела.

«Сегодня Первомайский райсуд столицы признал меня невиновной в деле о лицензии Алексея Елисеева. Вынесен оправдательный приговор. К сожалению, по делу Азиза Батукаева меня пока не оправдали. Суд признал, что срок давности дела истек, и отказался выносить вердикт. Но я приложу все усилия для того, чтобы меня оправдали. Этот день я ждала девять лет», — сказала она.

Напомним, по уголовному делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева проходили 19 человек. В их числе бывший президент Алмазбек Атамбаев, экс-генпрокуроры Индира Джолдубаева и Аида Салянова. Экс-председатель ГКНБ Бусурманкул Табалдиев был объявлен в розыск. Решением суда Алмазбек Атамбаев приговорен к 11 годам лишения свободы.

Отметим, два уголовных дела Аиды Саляновой — по незаконному освобождению Азиза Батукаева и по возобновлению адвокатской лицензии Алексея Елисеева — объединили в одно производство. Затем материалы по Батукаеву отделили, так как Аида Салянова не признала вину.