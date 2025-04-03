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Общество

Сенат США проголосовал за отмену канадских пошлин Дональда Трампа

Сенат США проголосовал за отмену чрезвычайного положения, на основе которого администрация Дональда Трампа ввела 25 процентов торговых пошлин на импорт из Канады. Об этом пишет портал Axios.

По его данным, ко всем 47 демократам и независимым сенаторам присоединились четыре республиканца: представители штатов Кентукки, Аляска и Мэн. Документ принят 51 голосом «за» и 48 — «против».

Резолюция отменит чрезвычайное положение, которое позволило Дональду Трампу ввести пошлины на товары из Канады. Белый дом называл причиной введения пошлин контрабанду фентанила через границу.

«Голосование показывает, насколько сильно некоторые республиканцы обеспокоены тарифной политикой Трампа, в то время как он вводит еще более жесткие пошлины на американский импорт», — отмечает Axios.

Напомним, американский лидер вводит ответные пошлины для десятков стран по всему миру. Самые большие введены на товары из Китая, Вьетнама и Камбоджи. Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в экономике и таким образом получает широкие полномочия по установлению пошлин.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324823/
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