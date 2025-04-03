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Общество

Цифровая история болезни. Медицинские данные соблюдаются безупречно — ЦЭЗ

Минздрав является держателем данных о пациентах, хранит их безупречно и третьим лицам не передает. Об этом 24.kg сообщил заместитель директора Центра электронного здравоохранения Виталий Чумачок.

Ранее министр цифрового развития Азамат Жамангулов сказал, что на Государственном портале электронных услуг «Тундук» могут появиться истории болезней граждан.

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«Минцифры должны подтвердить надежность хранения медицинских данных. Им доверяют «святое» — врачебную тайну. Не дай бог, произойдет утечка медицинских данных. Законы о защите персональных данных и врачебной тайне должны надежно хранить даже информацию о прививках. Не говоря уже о визитах, результатах обследования, диагнозах, учетах и так далее», — написала в Facebook председатель Независимого медицинского профсоюза Бермет Барыктабасова.

Виталий Чумачок отметил, что работа по созданию цифрового профиля здоровья началась давно, какие-то составляющие уже заполняются. 

В частности, в профиле доступна информация о стационарном и амбулаторном лечении, больничных листах, вакцинации, а также о лабораторных анализах из государственных медучреждений.

Некоторые частные лаборатории по желанию тоже подключаются к системе, примеры такие уже есть, технологии отрабатываются.

«Все данные выводятся в защищенную область — в ваш личный кабинет, если пароль от него в сохранности, то бояться утечки данных не стоит.

Некоторые хранят пароли в самом телефоне или даже на бумаге — на стене рядом с компьютером.

Виталий Чумачок

Это уже ответственность каждого за сохранность личных данных. Минздрав как держатель данных соблюдает все безупречно», — подчеркнул Виталий Чумачок.

По его словам, цифровой профиль здоровья удобен в первую очередь самим гражданам. Допустим, приходит человек в банк получать кредит, а у него спрашивают, состоит ли он на психонаркоучете. Он сможет предоставить информацию из приложения. Сейчас такой функционал дорабатывается.

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«Коммерческие банки, кстати, просили доступ к такой информации. Но мы отказали им, как отказываем и многим другим структурам, потому что это личная, защищенная информация. Ею оперирует либо Минздрав (врач может использовать для лечения и работы с пациентом), либо сам гражданин.

Министерство здравоохранения без согласия пациента никакие данные никому не передает. Правила защиты персональной информации соблюдаются, врачебная тайна сохранена, — заверил замдиректора ЦЭЗ. — Кто-то может запросить информацию для аналитики, она может быть предоставлена только в количественном выражении. Такие данные доступны в открытом виде — на сайте ЦЭЗ, где нет фамилий, адресов и любой косвенной информации о пациентах».

Виталий Чумачок добавил, что система здравоохранения планомерно уходит от бумаги к цифровизации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324793/
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